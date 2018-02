Se billedserie Nye beboere i Vejleåparken har i dag en langt højere husstandsindkomst.

Send til din ven. X Artiklen: Indkomster stiger markant: Kommunens anvisningsret er nøglen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indkomster stiger markant: Kommunens anvisningsret er nøglen

Vestegnen - 23. februar 2018 kl. 12:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et krav om, at boligansøgere skal være i arbejde, har fået gennemsnitsindkomsten for tilflyttere til at stige med 177.000 kroner i Vejleåparken i Ishøj.

I Vejleåparken har de to boligorganisationer i samarbejde med Ishøj Kommune med succes stået bag et projekt, der blandt andet har omfattet et nyt navn til boligbebyggelsen, og en omfattende renovering.

Fra 2004 til 2009 blev kommunens største boligområde Vejleåparken renoveret for cirka 1,2 milliarder kroner, og der blev gjort en målrettet indsats for at markedsføre både området og navneændringen fra 1996, hvor Ishøjplanen blev til Vejleåparken.

Vejleåparken har ikke været at finde på regeringens ghettoliste siden 2011, og boligområdet har alt i alt kun stået på ghettolisten i tre måneder i 2010.

Siden kommunen fik anvisningsretten til ledige lejeboliger i 2005 er den gennemsnitlige husstandsindkomst for tilflyttere steget med 59 procent. Ifølge Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp er retten til anvisning nøglen til, at det er lykkedes at opnå en mere blandet sammensætning af beboere.

»Der er ingen tvivl om, at navneskiftet og renoveringen gjorde, at folk udefra fik øjnene op for, at Vejleåparken er et godt sted at bo. Det afgørende værktøj for os har dog været, at kommunen i 2005 indgik en aftale med de lokale boligforeninger om 100 procent anvisning til de ledige boliger i Vejleåparken og kommunens andre almene boligområder. Med anvisningsretten har vi sikret en mere blandet sammensætning af beboerne og gjort Vejleåparken mere attraktiv for ressourcestærke tilflyttere. Uden anvisningsretten ville vi formentlig ikke have oplevet samme positive udvikling,« siger borgmester Ole Bjørstorp.

Med anvisningsaftalen i hånden kunne kommunen stille krav til nytilflyttere og dermed styre sammensætningen af beboere. Anvisningen foregår efter en individuel vurdering. Denne kræver blandt andet, at nye beboere skal kunne dokumentere, at de har været i arbejde i de seneste tre måneder, hvis de ville flytte til Vejleåparken.

De seneste tal viser, at den gennemsnitlige årlige husstandsindkomst for nytilflyttere er steget med 59 procent i Vejleåparkens to boligorganisationer siden 2005, hvor 100 procent anvisning blev indført. I 2005 lå tallet på 299.000 kroner, mens de seneste tal fra 2016 viser, at gennemsnitsindkomsten for tilflyttere er steget til 476.000 kroner. Det er en stigning på 177.000 kroner.

Vejleåparken er i dag forvandlet til et attraktivt boligområde med grønne områder, flot arkitektur og store, lyse lejligheder. Boligområdets popularitet kan blandt andet ses på, at alle lejligheder lige nu er udlejet. En boligsocial helhedsplan har medvirket til at øge naboskabet i området, øge trygheden og skabe sunde fritidsinteresser for unge. Generelt i kommunen er både arbejdsløsheden og kriminaliteten faldet, og der er cirka 1400 aktive ansøgere til lejelejligheder i alle kommunens almene boligområder.