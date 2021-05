Positive enkeltprøver plukkes af en laborant for at køre dem i Delta-PCR, som vil give svar på, om det er en almindelig covid-19 eller en variation. Foto: Statens Serum Institut / Søren Svendsen

Indisk variant fundet i boligområde

Der er igangsat ekstra rengøring i de berørte boligejendomme. Nu går Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med kommunen fra dør til dør i nærområdet og informerer om situationen og opfordrer til test.

Hvis man er nær kontakt til en smittet eller nær kontakt til en nær kontakt, bliver man kontaktet direkte af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed har iværksat en intensiveret smitteopsporing, og samarbejder med Glostrup Kommune om lokale indsatser, hedder det i meddelelsen.

Glostrup Kommune oplyser, at det er enkelte husstande, der er berørt.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed lørdag eftermiddag.

Den indiske variant af coronavirus er fundet i et boligområde i det centrale Glostrup.

Ekstra testmuligheder

De direkte berørte beboere i nærområdet har mulighed for at blive testet uden tidsbestilling i Glostrup Hallen lørdag kl. 16-18 og søndag kl. 8-14. Man modtager direkte besked, hvis man har denne mulighed for PCR-test uden tidsbestilling.

Glostrup Kommune opfordrer fortsat alle borgere til at lade sig teste på testcentrene i kommunen.