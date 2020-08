Indgår ny budgetaftale

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti i Glostrup Kommunalbestyrelse indgik sidste år en to-årig budgetaftale for 2020 og 2021. Partierne er nu enige om de justeringer, det er nødvendigt at gennemføre. Det oplyser de tre partier i en fælles pressemeddelelse.

Forligspartierne har fortsat fokus på de store velfærdsopgaver i de kommende år. Glostrup Kommune skal bygge nye daginstitutioner, renovere og tilbygge til skolerne og udvide antallet af plejehjems- og rehabiliteringspladser for de ældre. Dertil kommer at man fortsat ønsker at udvikle byen og sikre, at der også om mange år er et bæredygtigt lokalsamfund, blandt andet med fokus på den kommunale del af klimaudfordringerne.