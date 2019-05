Se billedserie Blandt andet her på Albertslund Rådhus indføres der røgfri arbejdstid.

Indfører tobaksfri skoletid og røgfri arbejdstid

Vestegnen - 16. maj 2019 kl. 13:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsen i Albertslund har netop vedtaget, at der fra det nye skoleår skal være tobaksfri skoletid. Og om et år bliver det fulgt op af røgfri arbejdstid i Albertslund Kommune.

- Det handler om at vise vejen og sige nej tak til tobak, fordi det er en stor trussel mod sundheden, siger formand for børne- og skoleudvalget Marianne Burchall.

Albertslund Kommune er i gang med at lave en ny sundhedspolitik, hvor tobak bliver et vigtigt fokusområde. For at understøtte kommunens nye sundhedspolitik og en generel bedre sundhedstilstand for borgerne, indfører kommunen altså fra august i år tobaksfri skoletid og fra næste år røgfri arbejdstid.

- Vi ved alle, at rygning og tobak er usundt og en trussel mod et godt helbred. Vi har et ansvar for at hjælpe vores børn og unge godt på vej - det gælder også indenfor sundhed. Derfor indfører vi fra skoleårets start tobaksfri skoletid. Vi vil gerne vise vejen for et liv uden tobak, siger Marianne Burchall.

Rygning er i høj grad noget, der læres i skoletiden. Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens fælles ungeundersøgelse fra 2017 viser, at 15 procent af de daglige rygere blandt de 14-19 årige røg første gang i skoletiden, og at 59 procent af de unge rygere dagligt bliver fristet til at ryge i skoletiden. Problemet vedrører også snus og e-cigaretter, hvorfor de også er indbefattet i den tobaksfri skoletid.

Tobaksfri skoletid udvider det lovgivningsmæssige forbud mod at ryge på skolernes matrikel, så eleverne heller ikke må ryge, hvis de forlader skolens matrikel i skoletiden. Indførelse af tobaksfri skoletid implementeres i lighed med andre retningslinjer på skolerne. De enkelte skolebestyrelser har ansvaret for at drøfte, hvordan de nye retningslinjer skal håndhæves på de enkelte skoler.

Albertslund Kommune ønsker en generelt bedre sundhedstilstand hos borgerne, og derfor ønsker kommunalbestyrelsen at understøtte den nye sundhedspolitik ved at indføre røgfri arbejdsplads. Kommunalbestyrelsen har således valgt at følge op på beslutningen om tobaksfri skoletid med røgfri arbejdstid fra den 1. august 2020. Den lange indkøringsfase giver plads til at give ansatte tilbud om rygeafvænning.

- Borgernes generelle sundhed i Albertslund er ikke god nok. Det viser sundhedsprofilen fra 2017. Blandt andet har der været en stigning i antallet af rygere. Det skal vi gerne have ændret. Derfor synes vi også det er relevant at indføre røgfri arbejdstid, siger Marianne Burchall.

