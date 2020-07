To indbrudstyve blev skræmt på flugt - af en beboer og af en alarm. Vestegnens Politi vil gerne have oplysninger.

Indbrudstyve tog benene på nakken

Mandag den 20. juli klokken 9 anmeldte en villaejer på Fortvej i Rødovre, at hun samme nat cirka klokken 01 havde skræmt en tyveknægt væk, da hun opdagede, han var i færd med at opbryde et vindue.