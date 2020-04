To mænd blev anholdt af Vestegnens Politi under et igangværende indbrud i Rødovre.

Send til din ven. X Artiklen: Indbrudstyve på stjålne cykler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrudstyve på stjålne cykler

Vestegnen - 04. april 2020 kl. 13:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gik helt galt for to mænd, da de natten til tirsdag brød ind i en butik på Roskildevej i Rødovre. Dels blev de taget på fersk gerning, dels blev det afsløret, at de kørte rundt på stjålne cyklister.

Det var klokken 00.56 natten til tirsdag, at Vestegnens Politi fik anmeldelse om et igangværende indbrud i en dagligvarebutik på Roskildevej i Rødovre. En politipatrulje rykkede hurtigt til stedet, og ved ankomsten standsede politibetjentene to mænd på 53 og 40 år. De blev begge sigtet for tyveri, idet de havde stjålet havegenstande fra butikken. De erkendte begge tyveriet, oplyser Vestegnens Politi.

Mændene blev ligeledes sigtet for endnu et tyveri, idet de havde to cykler, som ikke tilhørte dem. De erkendte delvist.

Den 40-årige mand blev desuden sigtet for at være i besiddelse af narko, som han erkendte i øjeblikket.