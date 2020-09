Vestegnens Politi vil gerne have hjælp fra offentligheden for at kunne fange en indbrudstyv i Rødovre.

Indbrudstyv gemte sig i haven

Vestegnens Politi vil gerne have hjælp til at fange den mand, som lykkedes med at slippe fra politiet ved at gemme sig i en villahave i Rødovre.