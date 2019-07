Man skal ringe 114 hvis man har haft indbrud eller er vidne til mistænkelig adfærd. Politiet kan opklare flere indbrud, hvis man hjælper dem. Oplysninger er måske afgørende, og selv mindre detaljer kan gøre en forskel. Foto: THOMAS OLSEN

Indbrud en plage på Vestegnen

Vestegnen - 17. juli 2019 kl. 15:29 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens antallet af indbrud på landsplan rasler ned, så er billedet et noget andet i Søndagsavisen Vestegnens område.

Læs også: Her blev indbrud ikke opklaret

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik for andet kvartal af 2019. Det er parterne bag indbruds-satsningen »Bo trygt«, der har indhentet tallene.

Det er dog ikke alle beboere i Søndagsavisen Vestegnens område, der kan juble. I flere kommuner er antallet af indbrud steget, og/eller antallet ligger over gennemsnittet for samme periode de seneste fem år.

Eksempelvis i Greve. Her var der i andet kvartal i år 71 indbrud - det højeste antal i fem år, bortset fra andet kvartal 2017, hvor antallet af indbrud var på 72. Tager man et gennemsnit af andet kvartal de seneste fem år - altså fra 2015 til 2019 - så havnede Greve på 62,4 indbrud. Tallet for andet kvartal 2019 er altså både højere end sidste år, og højere end gennemsnittet for de seneste fem år.

Så går det bedre i nabokommunen Ishøj. Her var antallet af indbrud i andet kvartal 2019 på 11 - det er fem mindre end samme periode sidste år, og det er langt under gennemsnittet for de seneste fem år, hvor Ishøj ligger på 20,4 indbrud i andet kvartal. Ishøj har med andre ord en meget stabil, positiv udvikling i antal indbrud.

Gode råd mod indbrud Det er Trygfonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, der står bag indsatsen »Bo trygt«, som har som målsætning at reducere antallet af indbrud markant.

Og her gør man opmærksom på, at netop sommerferie-perioden er et af de tidspunkter, hvor der sker flest indbrud. Og at man gør klogt i at tage sine forholdsregler og forebygge, at tyven kommer på besøg.

»Bo trygt« kommer med en række gode råd, der kan forebygge indbrud. Blandt andet, at naboer hjælper hinanden og holder øje med hinandens boliger, fx gennem ordningen Nabohjælp.dk

Det er også en god idé med lys uden for, og at få trimmet hækken. På den måde har tyven sværere ved at være uset.

Også gode solide låse, døre og sikrede vinduer er det vigtigt at sørge for. Fx gør to låse på hoveddøren det mindst dobbelt så besværligt for tyven.

Indbrud på Vestegnen Tallene viser, kommune for kommune, hvor mange indbrud, der har været i andet kvartal 2018 / andet kvartal 2019 / og gennemsnittet for andet kvartal i perioden 2015-2019.

Albertslund: 14 / 28 / 20,8

Brøndby: 24 / 32 / 39,0

Glostrup: 21 / 38 / 33,2

Greve: 52 / 71 / 64,2

Hvidovre: 97 / 74 / 78,4

Ishøj: 16 / 11 / 20,4

Rødovre: 53 / 53 / 61,6

Vallensbæk: 17 / 17 / 17,4

