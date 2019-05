Ind i labyrinten og ud på vandet

Ved stien som forbinder Ishøj Station og Arken møder den tyske kunstner Thilo Franks asymmetriske spirallabyrint, You and I, wandering on the snake's tail (2016) den besøgende. Installationen er ved første øjekast umulig at begribe eller afkode, så man må gå ad den snoede sti ind i spiralkonstruktionens tunnellignende indre for at få sin nysgerrighed stillet. På samme vis må man vove sig ud på den nyanlagte platform for at opleve spejlet i midten af værket Cage and Mirror (2011) af den danske kunstner Jeppe Hein. I spejlet kan man se sit eget spejlbillede smelte sammen med fragmenter af Arkens omgivelser. Spejlet roterer ved vindens kraft, og nye billeder af det omkringliggende landskab opstår.