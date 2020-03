Iltrobotten blev i første omgang udviklet til indlagte KOL-patienter. Nu bruges den også til patienter med covid-19, og den er allerede i funktion på Hvidovre Hospital.

Send til din ven. X Artiklen: Ilt-robot hjælper corona-patienter og personale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ilt-robot hjælper corona-patienter og personale

Vestegnen - 30. marts 2020 kl. 18:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den danske virksomhed O2matic har sammen med Hvidovre Hospital udviklet en iltrobot, der kan forbedre tilførslen af ilt til coronasmittede. Samtidig reducerer den risikoen for, at sundhedspersonale bliver smittet. Robotten er allerede taget i brug på Hvidovre Hospital.

Mange af de patienter, der i disse dage bliver indlagt på landets hospitaler med coronavirus, lider af alvorlige infektioner i luftvejene, som kan føre til problemer med vejrtrækningen og kræve iltbehandling.

Iltrobotten sikrer, at patienterne automatisk får den rette mængde ilt. Samtidig øger robotten sundhedspersonalets sikkerhed ved at begrænse den fysiske kontakt med coronapatienter.

- Coronapandemien har kastet os ud i en særlig situation, som kræver nye løsninger. Idéen med at bruge iltrobotten O2matic til coronasyge patienter er netop en sådan løsning. For mig vidner det endnu en gang om, at vores sundhedspersonale er fantastisk gode til at løse selv de sværeste situationer, når det handler om at redde liv, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

40 robotter er bestilt I sidste uge blev de første patienter behandlet med O2matics iltrobot, hvilket har givet gode resultater. På den baggrund har Region Hovedstaden netop bestil 40 iltrobotter til regionens hospitaler.

Ilten til patienter er hidtil blevet doseret manuelt af sygeplejersker op mod 50 gange om dagen. Det tager meget af personalets sparsomme tid, og flere nye studier viser, at det i mere end halvdelen af tilfældene ikke lykkes at tilføre patienten den rette mængde ilt.

Helt konkret måler iltrobotten hvert sekund iltmætningen i patienternes blod og doserer således automatisk op eller ned, hvis patientens iltniveau er for lavt eller højt, og robotten sikrer dermed, at patienten får den rette mængde ilt i over 85 procent af tiden.

Udviklet på Hvidovre Hospital Idé og udvikling af iltrobotten kommer fra læger og sundhedspersonale på den medicinske enhed på Hvidovre Hospital.

Man fokuserede på opgaver, som med fordel kunne automatiseres, og her var måling af ilt oplagt - særligt i forbindelse med indlæggelse af KOL-patienter.

Iltmåling foregår normalt ved, at sundhedspersonale kommer forbi patienten med et vist interval og tjekker tallene. Det kan være to-tre gange om dagen eller hyppigere afhængig af patientens tilstand.

Det giver dog en stor usikkerhed, da der imellem personalets tjek kan ske ændringer, som ikke bliver opdaget.

En robot kan derimod holde øje konstant. Patienten får en klemme på fingeren, og et armbånd om håndledet. De sender via Bluetooth informationer om patientens iltprocent til den lille boks, som hænger på væggen. Boksen justerer så ilttilførslen til patienten op eller ned afhængig af, hvad der er brug for. Robotten har også en alarmfunktion, der tilkalder personalet, hvis der sker ændringer, som er voldsomme og uden for normen.

Den mere deltaljerede overvågning og justering kan bidrage til, at færre patienter vil have brug for at komme i respirator, hvilket både vil give hospitalet en stor besparelse, blandt andet på grund af kortere indlæggelsestider, og samtidig er det bedre for patienten.

Innovationsfonden har givet en støtte på syv millioner kroner til udvikling af robotten.