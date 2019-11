Send til din ven. X Artiklen: Ildsjæle bag bæredygtigt arbejdsfællesskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ildsjæle bag bæredygtigt arbejdsfællesskab

Vestegnen - 24. november 2019

Det er ikke kun blomster og planter, der skal vokse i den nye socialøkonomiske virksomhed Voks i Albertslund. Også de folk, som får arbejde i virksomheden, skal blomstre i det bæredygtige arbejdsfællesskab.

På den internationale dag for socialøkonomi slog Voks dørene op på Nyvej i Albertslund. Lokalerne er en del af boligområdet Hedemarken i Albertslund.

Man bliver positivt overrasket, når man stikker hovedet indenfor i boligområdets nye pavilloner og et gammelt værksted og mandskabsrum. Lokalerne er nemlig forvandlet til det eventyrlige planteunivers, der fremover bliver rammen om et bæredygtigt arbejdsfællesskab for ledige, der af forskellige årsager ikke er klar til at arbejde på almindelige vilkår.

Hedemarken kunne ved samme lejlighed indvie sin nye gårdhave, der ligger mellem Voks og et af beboernes aktivitetslokaler. Her bød formand for Fonden Voks og næstformand i afdelingsbestyrelsen for AKB Hedemarken, Stiig Schønveller velkommen.

- Voks er en socialøkonomisk virksomhed. Det er vi med en vision om en bæredygtig fremtid - og det gælder både for mennesker, klimaet og miljøet. Det har været en lang og sej kamp at nå hertil, hvor vi er i dag. Der har været et flerårigt forarbejde, sagde Stiig Schønveller og takkede særligt Velux Fonden, som støtter Voks i etableringsperioden.

Stiig Schønveller fortalte, at bestyrelsen desuden består af repræsentanter fra Gate21, Coop, Albertslund Kommune, KAB, BO-VEST og Albertslund Boligsociale Center.

- Fælles for os alle er, at vi vil det her; skabe en udvikling, både for boligområdet, men også for menneskene og for vores klima.

Voks' direktør Benedikte Preuthun Mortensen fortalte, at de tre ansatte - en direktør og to dekoratører på deltid - efter to hektiske måneder med etablering nu glæder sig til fra næste uge at kunne tage godt imod kollegaer, der få timer om ugen skal genoptræne deres arbejdsevne.

- Vi har i teamet arbejdet med, hvad det er for en kultur, vi vil have på den her arbejdsplads, og hvad der skal til for at få folk til at vokse. Vi har opdelt opgaverne i forskellige kategorier, og vi har indrettet os, så alle kan bidrage, komme i mål og være med til at gøre en forskel, fortalte Benedikte Preuthun Mortensen.

Albertslund Kommune og jobcenter deltog også i receptionen. Elisabeth Gadegaard Wolstrup, direktør i Albertslund Kommune og bestyrelsesmedlem i Fonden Voks sagde:

- Der er al mulig grund til at ønske et kæmpe stort tillykke med etableringen af den her virksomhed. I Albertslund Kommune har der længe været interesse for at fremme socialøkonomi som en del af erhvervslivet. Det passer godt til Albertslund. Socialøkonomiske virksomheder er født af ildsjæle. Og dem er der rigtigt rigtig mange af her i kommunen. Vi vil også gerne have et rummeligt arbejdsfælleskab, der bringer flere ind på arbejdsmarkedet. Det har vi brug for. Samarbejdet med kommunen fortsætter. Det vil vi bakke op om. Vi vil glæde os til - stadigvæk - at gøre Albertslund kendt som en by, der sætter både miljø, bæredygtighed og socialøkonomi rigtigt højt på dagsordenen.

Voks leverer dekorationer med holdbare planter og genbrug til virksomheder, der vil tage godt imod gæster og medarbejdere i skranken eller mødelokalet og samtidig sende et signal om socialt ansvar og miljøbevidsthed. Desuden har Voks også en lille hyggelige butik på Nyvej 23, hvor man kan købe plantedekorationer, værtindegaver og juledekorationer.

Man kan læse mere på www.voks.nu