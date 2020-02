Hovedstadens Beredskab slukkede lørdag formiddag ild i et køkken på Oremandsvej i Hvidovre. Arkivfoto

Ild i køkkenet: Alle kom ud

Der gik lørdag formiddag ild i et køkken i et hus på Oremandsvej i Hvidovre.

En familie på fire personer var hjemme, da ilden brød ud, men de kom ud af huset uden problemer, og ingen personer kom noget til, oplyser Kristian Næsted, der er vagthaven operationschef ved Hovedstadens Beredskab.

Ilden startede i komfuret og bredte sig i køkkenet, ligesom der spredte sig røg i resten af huset. Hovedstadens Beredskab fik hurtigt slukket branden og luftet ud, og efterfølgende skal et følgeskadefirma tage over.

- Vi gør vores bedste for at mindske følgeskaderne for den berørte familie, understregede Hovedstadens Beredskab i forbindelse med slukningsarbejdet.

Hovedstadens Beredskab sendte slukningsenheder fra stationen i Hvidovre og fra Frederiksberg til branden.