Ild i hus

Der udbrød kort før klokken 20.30 ild i et hus på Strandbovej i Hvidovre. Branden var så kraftig, at beboere i et større område kunne lugte røgen eller se flammer.

Hovedstadens Beredskab sendte en massiv udrykning af sted, blandt andet med mandskab og køretøjer fra brandstationen i Hvidovre.

Alle personer var kommet ud af huset, da beredskabet kom frem.

Branden er nu under kontrol, men Hovedstadens Beredskab bliver på Strandbovej et stykke tid og foretager eftersyn med blandt andet termisk kamera på loft og i etageadskillelse, for at sikre, at ilden er slået helt ned.

Alt tyder dog på, at branden er blevet begrænset til et enkelt værelse i huset.

Vagtchefen hos Vestegnens Politi oplyser, at det muligvis er et varmetæppe, der er årsag til branden. Det skal dog undersøges nærmere i morgen.