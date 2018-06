Ikke godt nok: Køderstatning dumper i test

»Jeg bliver sur over, at forbrugerne skal narres til at købe noget, der er så dårligt. Jeg går ind for bæredygtighed og dyrevelfærd, og at vi prøver at spise mindre kød, men jeg går ikke ind for, at forbrugerne skal trækkes med det her,« siger kokkefaglærer på Hotel- og Restaurantskolen Thomas Rønsch Toftdahl.