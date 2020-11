Jenna Bagge er uddannet lærer og arbejder på Brøndby Idrætsefterskole. Men qua hendes baggrund som professionel sportsdanser er hun også med i tv-programmet Vild Med Dans, og hendes elever følger gladeligt med og hepper på hende. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Idrætsefterskole hepper på Jenna Bagge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Idrætsefterskole hepper på Jenna Bagge

Vestegnen - 14. november 2020 kl. 18:37 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Når tv-programmet Vild Med Dans i øjeblikket går over skærmen på TV2 fredag i bedste sendetid, følger en gruppe elever fra Brøndby Idrætsefterskole trofast med i samlet flok på skolen. For én af de professionelle dansere i programmet er deres lærer, Jenna Bagge.

Eleverne sidder sammen i efterskolens fællesrum aulaen og ser programmet på storskærm hver fredag.

- Nogle elever tager hjem i weekenden, men de cirka 50 elever, der er på skolen fredag aften, sidder og følger med i Vild Med Dans. De fleste af dem er indrømmet nok ikke så interesserede i programmet som sådan, men mere interesserede i at følge Jenna og hendes succes, fortæller forstander på Brøndby Idrætsefterskole, Mikkel Christoffersen.

- Jenna har jo været med i en VM-finale som professionel sportsdanser, så hun er én, elverne kan spejle sig i. De er jo selv meget sportspassionerede og vil gerne satse på deres egen sport, siger Mikkel Christoffersen.

Han ser det som noget positivt at efterskolen har en lærer der deltager i tv-programmet, selvom skolen dog ikke slår sig op på, at de har Jenna Bagge ansat.

Jenna Bagge har arbejdet på skolen i lidt mere end tre år som lærer i dansk, historie og engelsk, og det er hendes syvende sæson som professionel danser i Vild Med Dans.

I de perioder, hvor Jenna Bagge deltager i danseprogrammet bruger hun meget tid i træningslokalet med sin tildelte dansepartner, og derfor får hun lov at skrue ned for og rykke en del af sine timer på efterskolen.

- Både Jenna og hendes dansepartner Albert (skuespiller Albert Rosin Harson, red.) er kendte ansigter, og jeg ved, at deres navne bliver tagget sammen med efterskolens navn, når der på fredage bliver lagt billeder op på Brøndby Idrætsefterskoles Instagram-konto i forbindelse med at eleverne ser Vild Med Dans. Inde på skolens Insta-stories ligger der masser af hilsner til parret. Så de får god opbakning - også der, fortæller Mikkel Christoffersen om skolens støtte til Jenna Bagge.

Faktisk plejer danseren at invitere den kendte person, hun danser med i tv-programmet, ud på besøg på idrætsefterskolen for at lade eleverne møde vedkommende. Og det plejer at falde i god jord hos eleverne.

- Jenna og Albert har været forbi her på efterskolen og træne. Så eleverne har mødt Albert, og det var der mange af dem, nok især pigerne, der var begejstrede for. Sidste år var Umut (kokken Umut Sakarya, red.) også herude på skolen, hvor han stod og lavede stegt flæsk til 170 personer. Så det var en oplevelse. Der er Jenna god til at give noget igen til skolen og eleverne, siger Mikkel Christoffersen.

Han indrømmer, at det kan være svært at planlægge skemamæssigt med Vild Med Dans, forstået på den måde, at man aldrig ved, hvor længe de enkelte par er med i programmet.

- Og efterhånden som programmet skrider frem, er der mere og mere træning, fordi konkurrencen bliver mere intens. Men Jenna er rigtig god til at være nærværende, når hun er her på skolen. Hun er meget bevidst om situationen, og når hun er her, er det ofte langt mere end hendes skema siger. Hun er jo også formet ud af en danseverden, der er ekstremt disciplineret, siger forstanderen.

Jenna Bagge har tidligere fortalt avisen Vestegnen, at hun er både glad og beæret over den støtte, hun mærker fra Brøndby Idrætsefterskole - både blandt elever og lærerstaben. Heriblandt at hun får tilsendt støttende beskeder om fredagen, og at hun ved, de hepper på hende og Albert Rosin Harson, når de ser tv på skolen fredag aften.