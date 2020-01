Idrætscontainer og træningsmakkere: Udsatte med i fællesskabet

Målgruppen er psykisk sårbare borgere over 18 år, bosat i Albertslund, Høje-Taastrup, Glostrup og Rødovre. Formålet er at styrke de voksne psykisk sårbare borgeres netværk ved at inkludere dem i lokale idrætsfællesskaber gennem fritidspas kombineret med, at de får træningsmakker.

- I regeringen vil vi gerne arbejde for, at flere føler sig som en del af fællesskabet. Idræt kan være med til, at det sker. Idræt er sundt, og idræt skal være for alle. Derfor er det ikke bare godt - det er også enormt vigtigt, at vi gennem disse nye projekter kan hjælpe flere med i de fællesskaber, som vi andre tager for givet. Vi har modtaget langt flere ansøgninger, end vi havde turdet håbe på, og der var mange virkelig gode og interessante ansøgninger - desværre kan vi ikke tilgodese alle. Men det viser for mig, at der er en kæmpe velvillighed i forhold til at hjælpe hinanden i vores samfund, siger kulturminister Rasmus Prehn.