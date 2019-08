Tre mænd fra Rødovre skal i fængsel for at have overfaldet en 22-årig mand i Rødovre. Alle tre nægter sig skyldige.

Send til din ven. X Artiklen: I fængsel for vold og vanvidskørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I fængsel for vold og vanvidskørsel

Vestegnen - 11. august 2019 kl. 13:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 25-årig mand fra Rødovre er - i to uafhængige sager - blevet dømt skyldig i at have deltaget i et overfald på en 22-årig mand i Rødovre, og for at have kørt såkaldt vanvidskørsel på Vestegnen.

Han har nægtet sig skyldig i begge anklager.

Vanvidskørslen fandt sted en sen eftermiddag i midten af december. Den 25-årige var ved McDonald's i Brøndby, da en patrulje fra Vestegnens Politi udviste interesse for ham. Det fik den 25-årige til at forlade stedet - og han fik følgeskab af politiet.

Med høj hastighed gik det blandt andet ad Roskildevej. Undervejs kørte flugtbilen højre om andre biler og ind over cykelsti og fortov, hen over spærreflader, og i et kryds snittede bilen en cyklist, der var på vej over for grønt lys - dog uden cyklisten fik alvorlige kvæstelser.

Da sagen var for i Retten i Glostrup nægtede den 25-årige, at han var fører. Retten dømte ham dog skyldig, blandt andet på baggrund af videoovervågning.

Den 25-årige blev også dømt for, sammen med to andre mænd på 22 og 25 år, at have deltaget i et overfald på en 22-årig bekendt ved Hadsundvej i Rødovre. Det fandt sted i begyndelsen af september 2018, hvor den 22-årige blev passet op af de tre mænd, der alle er fra Rødovre. Den 22-årige fik knytnæveslag i ansigtet og blev stukket i hånden med en bilnøgle. Overfaldet standsede, da vidner råbte op, og der blev ringet efter Vestegnens Politi. Hvad motivet til overfaldet var, er ikke kommet frem.

I Retten i Glostrup nægtede alle tre tiltalte sig skyldige. Retten fandt det dog bevist, at de tre mænd stod bag overfaldet på den 22-årige.

Den 25-årige, der også blev kendt skyldig i vanvidskørsel, fik en dom på syv måneders ubetinget fængsel. Den anden 25-årige mand fik en dom på fire måneders ubetinget fængsel, og den 22-årige blev idømt 60 dages ubetinget fængsel. Alle tre tog betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af deres domme.

Straffen til de tre mænd var tillægsstraffe til tidligere domme for kriminalitet, begået i mellemtiden.