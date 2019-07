En 25-årig mand er idømt seks måneders fængsel for blandt andet stenkast mod politiet i forbindelse med en Stram Kurs-demonstration i april i Albertslund, der dog ikke blev til noget.

I fængsel for stenkast mod politiet til Paludan-demonstration

Vestegnen - 11. juli 2019 kl. 11:15 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 25-årig mand skal i fængsel i seks måneder efter han ved Retten i Glostrup er blevet dømt for flere forhold i forbindelse med Stram Kurs-demonstrationen i Albertslund den 15. april 2019, hvor der var bål i gaden, stenkast, og hvor politiet talstærkt til stede i gadebilledet og også måtte bruge tåregas i forbindelse med, at partilederen Rasmus Paludan havde planlagt sin demonstration, som han dukkede aldrig op til, fordi politiet forbød ham det.

Politiet var til stede en stor del af dagen flere steder i Albertslund for at dæmme op for urolighederne, og nu er en af de anholdte fra dagen blevet dømt.

- Han er blevet dømt for at kaste en brosten på en af politiets vogne, hvor der sad uniformeret personale i. Manden rammer bilen, og derfor bliver han dømt for trussel om vold mod politiet, siger Michelle Lindegaard, anklagerfuldmægtig ved Vestegnens Politi.

Brostenskastet skete med Kronens Kvarter og Kongsholm Allé i Albertslund om aftenen klokken 22.17, hvor politiet patruljerede i området for at skabe tryghed.

Udover at blive dømt for stenkastet, blev den 25-årige mand også dømt for grov forstyrrelse af ro og orden, fordi han med sin tilstedeværelse og adfærd tilskyndede andre til at begå vold mod politiet. Manden blev anholdt om aftenen efter stenkastet, og dagen efter blev han varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør. Han har været varetægtsfængslet lige siden, men er løsladt i forbindelse med domsafsigelsen og vil blive indkaldt til afsoning.

Tidligere på dagen den 15. april var der uroligheder ved Grønningstien i Albertslund i forbindelse med demonstrationen, der ikke blev til noget. Også her var manden til stede, og klokken 16.35 var han iført en halsedisse, han havde trukket op over ansigtet. Dermed overtrådte han maskeringsforbuddet, hvilket han også blev dømt for.

Desuden blev han også dømt for en række færdselsforhold og skal betale også 3500 kroner i bøde.

Den samlede straf lyder på seks måneders ubetinget fængsel og en advarsel om udvisning af Danmark.

Det betyder, at hvis den 25-årige mand en dag igen står over for en dommer, kan han risikere at blive udvist af landet.

Den 25-årige modtog dommen til retsmødet.

- Vi er tilfredse med dommens resultat, siger anklager Michelle Lindegaard.