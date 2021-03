I fængsel for hævnporno

Manden var tiltalt for at have uploadet de mange billeder via en såkaldt lagerapplikation på internettet, og for at have opfordret andre brugere til at dele de intime billeder. Også i 2013 blev den 40-årige dømt for at have delt intime billeder af kvinden. Denne gentagelse har haft en skærpende betydning for dommen.