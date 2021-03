En 40-årig mand er blevet idømt fængsel i en af de største sager om hævnporno.

I fængsel for hævnporno: En af de hidtil groveste sager

Vestegnen - 29. marts 2021 kl. 13:54

En 40-årig mand fra Hvidovre er blevet dømt en straf på fem måneders fængsel for at dele cirka 750 intime billeder af sin ekskæreste.

Den 40-årige mand har under sagen nægtet sig skyldig. Han har forklaret, at han ikke havde delt de mange billeder, og at andre måtte have gjort det.

Manden var tiltalt for at have uploadet de mange billeder via en såkaldt lagerapplikation på internettet, og for at have opfordret andre brugere til at dele de intime billeder. Billederne blev delt på cirka 200 hjemmesider, og siden er der pågået et større arbejde med at fjerne dem igen. Billeddelingen er foregået i en periode fra 2014 og frem til 2017, hvor sagen blev anmeldt til Vestegnens Politi.

Også i 2013 blev den 40-årige - i en tilståelsessag - dømt for at have delt intime billeder af kvinden. Dengang handlede sagen om fire billeder, som blev delt i 2012. Denne gentagelse har haft en skærpende betydning for dommen. De samme fire billeder fra sagen i 2013 indgik i øvrigt også i den aktuelle sag.

- Dette er en af de hidtil groveste sager, vi har set i forbindelse med hævnporno - og det er i det lys, man skal se straffen, siger senioranklager Rashid Elkott, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.

Selv om den 40-årige pure nægtede, blev han kendt skyldig af en enig domsmandsret ved Retten i Glostrup, blandt andet på baggrund af tekniske beviser og elektroniske spor.

Retten i Glostrup tilkendte også kvinden en erstatning på næsten 90.000 kroner, fordelt med udgifter på 46.000 kroner til psykologhjælp, 25.000 kroner i såkaldt tortgodtgørelse og 18.000 kroner i advokatomkostninger.

Den 40-årige mand blev idømt fem måneders fængsel. Retten i Glostrup vurderede, at en del af straffen - tre måneder - skulle gøres betinget - blandt andet på grund af det lange sagsforløb. Den dømte overvejer nu, om han vil anke.