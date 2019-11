Se billedserie Det første spadestik blev taget af Albertslunds borgmester Steen Christiansen og ejendomsdirektør Daniel Hedemann Nielsen fra Pædagogernes Pension.

I centrum af byen: Nye boliger i gang

Vestegnen - 22. november 2019

Der er nu taget første spadestik til opførslen af 93 nye lejligheder ved Rådhussøen i Albertslund Centrum.

Fra de bæredygtige boliger får de kommende beboere udsigt til søen og en central placering i byen tæt på grønne områder og stationen. Boligerne forventes at stå færdig juli 2021.

Pædagogernes Pension - PBU - skal sammen bygge de 93 lejelejligheder i 3-7 etager ved Rådhussøen i Albertslund. Lejlighederne rammer boligbehovet for området hvad angår pris og størrelse og ligger dermed i tråd med Albertslunds Kommunes vækst- og boligstrategi. Byggeriet af boligerne begynder nu, og lejlighederne forventes at stå klar til indflytning til juli 2021.

De nye lejligheder i varierende størrelse henvender sig til både enlige og børnefamilier.

Ventelisten er åben, men pædagoger vil have fortrinsret til boligerne.

Bebyggelsen får et bebygget areal på 7.300 kvadratmeter. Boligerne kommer til at ligge på det areal, hvor plejecentret Albo tidligere lå. Albertslund Kommune har for få år siden åbnet plejecentret Albertshøj, og nu omdannes den såkaldte Albo-grund, som kommunen solgte, altså til boliger som et led i fornyelsen af det centrale Albertslund.

Albertslunds borgmester Steen Christiansen byder byggeriet velkommen:

- Det er glædeligt at se, at Albertslund tiltrækker professionelle investorer, der vil være med til at udvikle vores by med attraktive boliger, og vi ser frem til, at vi kan byde nye indbyggere velkommen til kommunen, siger Steen Christiansen.

Ejendomsdirektør Daniel Hedemann Nielsen fra PBU siger:

- Vi ser frem til at komme i gang med byggeriet i Albertslund, som er et interessant område for os. Boligerne får en central placering i byen tæt på indkøb, skoler, daginstitutioner og offentlig transport, men også skov og grønne områder. Samtidig har det været vigtigt for os, at vi har kunnet tænke bæredygtighed ind i projektet, og at vi har fået skabt et spændende byggeri.

Daniel Hedemann Nielsen oplyser, at man endnu ikke har fastlagt lejen. Det er dog håbet og forventningen, at der bliver tale om boliger, som almindelige familier har råd til.

For arkitektfirmaet Zeso Architects har opgaven med at tegne Rådhus Have været en spændende proces, som har taget afsæt i Zesos holistiske arbejdsmetode. Værdierne i metoden er: Æstetik, funktionalitet, bygbarhed, økonomi og bæredygtighed.

- Vi har haft fokus på at skabe et varieret byggeri med størst mulig lighed for alle lejligheder, så alle har mulighed for udsyn til søen og det grønne gårdrum, der skal danne rammen om et aktivt fællesskab. Byggeriet i rød/brune tegl placeres, så det skærmer bedst muligt mod vejen, og karréens bygningshøjde sænkes ud mod Rådhussøen og aftensolen, forklarer Torben Juul fra Zeso Architects.

Kuben Management er projektudvikler og bygherrerådgiver på Rådhus Have. Rådgivningsvirksomheden er en del af NRGi-koncernen, der arbejder fokuseret for grøn omstilling og bæredygtigt byggeri.