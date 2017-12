Skat var i aktion mod social dumping. Fem virksomheder på Vestegnen fik besøg, og Skat følger nu op over for to af virksomhederne.

I aktion mod social dumping

Fem virksomheder på Vestegnen fik forleden besøg af Skat. Besøgene skete som led i årets ottende og sidste landsdækkende aktion mod social dumping. Skat følger nu op over for to af virksomhederne.

Under aktionen på Vestegnen besøgte Skat i alt fem virksomheder og talte med 11 medarbejdere. Skat havde sammen med Arbejdstilsynet og politiet udvalgt en række virksomheder, hvor myndighedernes oplysninger tydede på en risiko for manglende moms- og skattebetaling, problemer med arbejdsmiljøet eller eventuelt illegalt arbejde.

»Nogle gange kan vi med det samme se, at der er noget galt, fx at en medarbejder slet ikke er registeret hos Skat. Andre gange skal vi tale med ejeren eller revisoren igen for at få mere at vide. Hvis tingene ikke stemmer, følger vi op på sagen,« forklarer funktionsleder Ernst O. Nielsen.