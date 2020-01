Lisa Ward, formand for social-, sundheds- og seniorudvalget i Glostrup kommune, var glad for at kunne være med til at fejre Simone Ryberg, social- og sundhedsassistentelev på Ældrecenter Dalvangen i Glostrup. Simone nåede finalen i DM i Sosu. Foto: Christian Mahrt / Glostrup Kommune

I DM-finalen i Sosu: Hædret på ældrecenter

- Det har været spændende at være med i DM i Sosu. Jeg er rigtig glad for mit studie, og det har været både hårdt og sjovt at få lov at bruge alt det, vi har lært på studiet i løbet af konkurrencen. Jeg holder meget af at arbejde med mennesker, og jeg synes, det et dejligt at kunne gøre en forskel for og guide mennesker, der har brug for hjælp, siger finalist Simone Ryberg.