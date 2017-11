Hylder de frivillige ildsjæle

Hvem får årets frivilligpris og kulturpris? Og hvem fortjener at komme med i opløbet til at vinde prisen som årets idrætsleder, årets initiativ og årets ungdomsleder? Det kan Brøndbys borgere og foreninger nu give deres besyv med om, for der er åben for indstillinger til de fem priser på brondby.dk/pris.

»Vi debuterede sidste år med stor succes med en flot foreningsfest med prisuddelinger og hyldest af vores frivillige. Jeg er glad for, at kommunalbestyrelsen efterfølgende har vedtaget, at foreningsfesten skal være en tilbagevendende begivenhed og at den udvides til både at omfatte de folkeoplysende og de frivillige sociale foreninger. Derfor skal vi i år uddele hele fem priser, samtidig med at vi igen skal hædre årets bedste idrætspræstationer. Jeg håber, at vi igen får mange gode indstillinger - både af privatpersoner, foreninger og organisationer - til de fem priser, så vi får nomineret gode lokale og aktive kræfter,« siger borgmester Kent Magelund.