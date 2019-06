Se billedserie Hylden blomstrer på Vestegnen.

Hylden blomstrer på Vestegnen

Vestegnen - 09. juni 2019 kl. 10:34 Af Mette Millner, Naturvejleder, Ishøj Naturcenter Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden længe breder der sig en frisk og sødlig duft langs Vestvolden, i parker, ved søer og i rigtig mange haver på Vestegnen. Det er hyldens store, hvide blomsterskærme, der står i fuldt flor.

De fleste anser nok ikke hylden for at være noget særligt. Du ved nok at hyldens blomster kan blive til en fantastisk saft og måske har du smagt suppe lavet på de mørke bær. Men hylden er meget mere end det!

»Hvor hylden ej vil gro, kan mennesket ikke bo.«

Denne gamle talemåde fortæller noget om, at hylden langt tilbage i tiden har været vigtig for os mennesker og knyttet til vores boliger. Derfor er der også gennem tiden opstået en masse myter og fortællinger omkring hylden.

Spørg Hyldemor om lov Det siges, at der i hyldetræet bor en gammel dame, en skytsånd, der bliver kaldt Hyldemor. Planter man et hyldetræ ved sit hus, så vil Hyldemor passe på, at der ikke sker huset og familien noget ondt. Men samtidig gælder det også om at respektere Hyldemor og ikke tage noget af hendes træ uden at spørge om lov.

I gamle dage, hvis man ville fælde en hyldebusk eller skære grene af den, var det en tradition, at man - for at undgå Hyldemors vrede - gik baglæns hen til træet og sagde tre gange: »Hyldemor, Hyldemor om få lov, giv mig et stykke af din skov.« Så kunne man skære. Men hvis man glemte det, kunne der ske de grummeste ting, og man kunne ligefrem dø.

Hyldens lægende egenskaber Hylden siges i øvrigt at have lægende egenskaber. Blandt andet mener nogle, at blomsterne virker feberstillende. Og de modne bær hjælper på forkølelse og influenza.

Nogle lidt mere tvivlsomme råd lyder, at har man feber, skal man stille sig tre torsdage i træk under en hyld og synge: »Hyldetræ, jeg klager dig, feberen den plager mig, Hyldetræ nu har du vundet, feberen den er forsvundet,« og så bliver man rask.

Spiser man hyldens blomster stegt i smør sankthansaften, får man ikke feber dette år. Får man alligevel feber, så kan sygdommen dog kureres ved at binde et bånd, som den syge har haft hos sig i sengen, om en hylds gren en nat med aftagende måne.

Tandpine kan kureres ved at skære en splint af hyldetræet, stikke hul på tandkødet med den og derefter anbringe splinten på sin gamle plads i hylden - så bliver tandpinen overført til træet.

Fakta om hylden Hylden er en busk eller et lille træ, der kan blive op til 8 meter højt.

Hyldetræet sår sig selv rundt omkring i skovbryn og hegn, hvor den hurtigt vokser op til en lille busk. Det er fuglene, der spreder hyldens frø. De elsker hyldens bær, men kan ikke fordøje stenene, så når de sender en fugleklat mod jorden, lander der samtidig et hyldefrø. Hylden kræver en god og frodig bund, og når lysforholdene også er gode, sætter den mange hvide blomsterskærme lige omkring sankthans.

Hyldens sortrøde bær ses i september. Både hyldens bær og blomster kan bruges til mange lækre ting, for eksempel suppe, sirup og saft.

Forfriskende hyldeblomstsaft Her er en opskrift på en rigtig lækker hyldeblomstsaft, som er forfriskende i sommervarmen.

I skal bruge:

- 40 store hyldeblomstklaser.

- 50 gram citronsyre.

- 1½ kg sukker (eventuelt rørsukker).

- 2 liter kogende vand.

- Saft og skal af 2 økologiske (usprøjtede) citroner.

Sådan gør I: Hyldeblomstklaser, citronsyre, citronsaft og -skal samt sukker blandes og overhældes med kogende vand. Blandingen stilles koldt og trækker 4-5 dage under låg. Derefter sies den og hældes på flasker. Sæt et par flasker i køleskabet og frys resten ned, for eksempel i rensede mælkekartoner, så slipper I for at bruge konserveringsmidler. Hvis I hellere vil konservere det, så brug 1 teske flydende atamon. I kan for eksempel blande saften op med danskvand, det giver den lige et ekstra pift.

Halskæde af hyldeperler I kan lave en rigtig fin perlekæde af hyld. Det er ikke så svært.

Klip en fingertyk, glat hyldegren af hyldetræet (husk at spørge Hyldemor om lov). Hyldegrenen afbarkes med en lille kniv eller en kartoffelskræller. I kan lave nogle flotte mønstre i form af striber og andet.

Så klippes grenen i passende perlestykker med en havesaks. Hvis grenen flækker, må I vælge en, der er lidt tykkere. Har I en lille og skarp havesaks, flækker hyldegrenene ikke så let.

Nu kan I sætte perlerne på en snor ved at stikke en trådet nål gennem den bløde hyldemarv.

Den farlige hyld Vær opmærksom på at der findes flere sorter af hyld.

Ud over den almindelige hyld er der for eksempel også druehylden. Den kan I kende ved, at blomsterne er gullige, bladene er mere rødlige og marven i grenene er brun. Druehylden er, modsat den almindelige hyld, giftig. Det gælder også de fristende røde bær.

