Hyggelig og lærerig fastelavnsfest

Den traditionelle tøndeslagning er naturligvis en fast del af fastelavnsfesten og her kan såvel store som små prinsesser, riddere og superhelte give los i trygge omgivelser. Tøndeslagningen indledes kl. 12.00 for de mindste og følges af en tøndeslagning for de mellemste børn. Vanen tro sluttes af med tøndeslagning for de voksne, der i år får en forstærket tønde at muntre sig med.