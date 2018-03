Vestegnens Politi har afdækket en lang række sexovergreb mod børn, dels i en institution i Albertslund, dels i en spejdergruppe i Brøndby. Foto: Kenn Thomsen

Hvordan kunne det ske?

Vestegnen - 21. marts 2018 kl. 18:18 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag eftermiddag er der faldet dom i sagen mod en 47-årig tidligere pædagogmedhjælper, der har begået en lang række seksuelle overgreb på børn.

Gennem en årrække blev små børn misbrugt seksuelt i en børneinstitution i Albertslund. Og det samme blev børn fra en spejdergruppe i Brøndby.

Selv om antallet af overgreb var stort, og selv om det stod på gennem en længere årrække, så blev der på intet tidspunkt tændt advarselssignaler.

I forbindelse med retssagen mod en 47-årig tidligere pædagogmedhjælper rejser der sig to centrale spørgsmål: Hvordan kunne det ske? Og kan det ske igen - i Albertslund eller en hvilken som helst anden kommune?

»Det er umuligt at forhindre ét hundrede procent - man kan ikke gardere sig fuldstændig mod sådanne personer. Så nej, jeg kan ikke sidde og garantere, at det aldrig vil ske igen. Til gengæld kan jeg garantere, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at forebygge, at noget lignende nogen sinde vil gentage sig,« siger Kristina Koch Sloth, der er direktør for børn, sundhed & velfærd i Albertslund Kommune.

Ingen fattede mistanke Der er ikke noget éntydigt svar på, hvordan de grove sexovergreb kunne finde sted.

Albertslund Kommune har selv søgt et svar. Man har søgt efter underretninger, som kunne indikere, at noget var galt - og som måske var blevet overset. Der er ikke fundet noget.

Da sagen begyndte at rulle, bestilte kommunen en undersøgelse hos Kommunernes Landsforening. Og den giver som sådan heller ikke et svar.

Også KL-undersøgelsen konkluderer, at der på baggrund af underretninger eller andre henvendelser ikke har været grund til at fatte mistanke om, at der foregik overgreb på børnene i institutionen.

KL-undersøgelsen rejser en ret omfattende kritik af den daværende ledelse. Det er dog ikke noget, der kan forbindes med sagen om sexovergreb. Undersøgelsen slår fast, at der ikke er grundlag for at konkludere, at overgrebene ikke ville kunne finde sted i en børneinstitution med en bedre ledelse.

»Der er ikke nogen, der har vidst noget, og man kan kun handle på det man ved. Men det må ikke kunne ske. Og det er ikke til at holde ud at tænke på, at det er sket. Derfor satte vi også en stor undersøgelse i gang. For at få undersøgt, om der var nogen, der har vidst noget. Er der en underretning vi har overset eller lignende. Og det viser undersøgelsen ikke. Men ovenpå undersøgelsen vil vi blandt andet øge fokus på kompetenceudvikling,« siger Kristina Koch Sloth.

Kommunen har allerede taget en række initiativer på baggrund af sagen, der kom frem for et år siden.

Alle personer, der beskæftiger sig med børn under 18 år, har været eller skal igennem en temadag, der har fokus på at informere om, hvad man skal holde øje med, og hvad man foretager sig, hvis man har en mistanke om, at et barn er udsat for overgreb. Samtidig vil kommunen sørge for at have særligt uddannede videnpersoner i alle kommunale institutioner med børn.

Foruden at ruste personalet endnu bedre til at opfange signaler på overgreb, så er der også fokus på at indrette børneinstitutionerne mere »gennemsigtigt« - altså at den fysiske indretning er sådan, at det er nemt for personalet at se, hvad kollegaerne foretager sig.

Svær situation For de involverede familier har det været et meget, meget svært år. Albertslund Kommune vil fortsat have fokus på, hvordan man kan hjælpe disse familier fremover.

»Det er en helt forfærdelig sag, som alle helst ville have været foruden. Vi er alle rystede over, at det har kunnet ske. Siden vi blev bekendt med, at en nu tidligere ansat var blevet varetægtsfængslet med begrundet mistanke om at have udsat en række børn for overgreb i en af vores daginstitutioner, har vi forsøgt at hjælpe børnene, familierne og personalet i den ubeskriveligt svære situation, som de har været og er i. Blandt andet med tilbud om psykologhjælp, samtalegrupper og børnefaglige undersøgelser. Også fremadrettet vil vi have fokus på, at de berørte familier får den bistand, de har brug for,« siger Kristina Koch Sloth.

Sagen har sat sig dybe spor. Det er så menneskeligt svær en situation, ikke mindst for forældrene til de forurettede børn.

Formand for forældrebestyrelsen i børneinstitutionen, Ole Christensen, siger i den forbindelse:

"Det er rart, at der i dag er faldet dom i den her voldsomme og grove sag, som har rystet os alle. Jeg er sikker på, at de forældre, der har børn som har været udsat for de her krænkelser og overgreb, ikke mener, at der findes en straf, som er streng nok. Når det så er sagt, er jeg sikker på, det er tilfredsstillende at det i dag er endt med en forvaringsdom. Der er nu sat et foreløbigt punktum i den juridiske del, og jeg håber på det samme udfald i landsretten. Desværre bliver der aldrig sat punktum i den menneskelige del, især ikke for de børn, der er blevet krænket og har været udsat for overgreb, samt deres forældre. Heldigvis har vi oplevet, at de forældre, der er hårdest ramt, får omsorg og medfølelse fra dem som har overskud," siger Ole Christensen.





"Det har været et hårdt år for en ellers stærk forældregruppe. På det menneskelige plan har man igennem det her år set, hvilke spor sagen har sat på forældrene i institutionen, og set hvor forskelligt folk har reageret. Som forælder ved jeg selv, hvor ondt det gør, når den tillid, man har til et andet menneske, bliver revet væk under en. På trods af det har personalet fortsat forældrenes tillid, og vi er glade for den indsats, personalet har ydet igennem det seneste år. Desværre har der, på trods af Albertslund Kommunes intentioner, været forældre, der har oplevet mangel på hjælp, forældre som har oplevet en langtrukken sagsbehandling og forældre som generelt ikke kan identificere sig med det billede Albertslund Kommune fremstiller," tilføjer Ole Christensen.

Stod på i årevis Vestegnens Politi har afgrænset sagen om overgreb i børneinstitutionen i Albertslund til en periode fra 2011 og til marts 2017.

Overgrebene mod børn fra spejdergruppen ligger dog helt tilbage til 2002, og endnu tidligere har den tidligere pædagogmedhjælper optaget børnepornografiske billeder i svømmehaller i Albertslund og Brøndby.

Manden var ansat i børneinstitutionen i Albertslund siden 2003. Efterforskningen har været omfattende og beviser en lang række forhold, men man kan aldrig vide sig helt sikker på, at alt er med.

»Hvis der er forældre, som får mistanke om, at deres børn er blevet krænket, kan de tage fat i os her i kommunen og få hjælp, hvis der er brug for det,« understreger Kristina Koch Sloth.

Albertslund Kommune har været og er fortsat i direkte kontakt med de forældre, hvis børn er direkte omfattet af retssagen.

Sag startede på spejdertur Hele sagen startede hos Nordsjællands Politi, hvor et forældrepar anmeldte, at deres dreng på en spejdertur havde været udsat for et overgreb af den nu 47-årige tidligere pædagogmedhjælper. Først derefter blev de mange overgreb i børneinstitutionen i Albertslund afsløret.

Som en konsekvens af KL-undersøgelsen har børneinstitutionen fået ny ledelse. Med den daværende leder har Albertslund Kommune indgået en gensidig aftale om fratræden, og med den daværende souschef er der indgået en aftale om omplacering.

