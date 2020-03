Hvis det er helt nødvendigt: Genbrugspladser åbner igen

Tag kun på genbrugsstationen hvis det er absolut nødvendigt, lyder meldingen. En række genbrugspladser på Vestegnen åbner igen tirsdag - men man vil helst have, at folk holder sig hjemme.

Vestegnen - 30. marts 2020

Kom kun hvis det er absolut nødvendigt.

Sådan lyder det fra de genbrugsstationer, som åbner igen tirsdag morgen og formiddag. Det betyder, at genbrugsstationerne er tilbage til normale åbningstider, også i weekenderne.

Flere genbrugsstationer på Vestegnen forventer, at der tirsdag bliver pres på, og har derfor indført forskellige restriktioner - både når det gælder tilkørslen, og når det gælder antallet af biler/cykler på genbrugsstationen.

Genbrugsstationerne har i de seneste uger været lukket for private - nøjagtig som en række andre faciliteter er lukket ned på grund af coronakrisen. Lørdag vurderede sundhedsmyndighederne dog, at det er forsvarligt at åbne genbrugsstationerne med adgangsregulering.

Man appellerer dog til, at man kun kører til genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt.

- For at mindske risiko for smittespredning og undgå lange køer ved genbrugsstationerne skal man kun køre på genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt, og at man følger myndighedernes anvisninger om så vidt muligt at blive hjemme, lyder det således fra genbrugsstationen i Glostrup.

Gode råd på genbrugsstationen Følg anvisninger på skilte og fra personale.

Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder).

Bliv i bilen til det er din tur til at læsse af og gå kun hen til containeren en person ad gangen.

Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.

Medbring selv handsker, skovl og kost.

Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.

Adgangen til genbrugsstationen i Glostrup bliver reguleret af personale på stedet. Det betyder, at bilerne bliver lukket ind i hold, og derfor kan der opstå ventetid uden for genbrugsstationen.

Også på genbrugsstationen i Albertslund er der restriktioner - fx lukkes besøgende kun ind i små hold. Der er portvagt, så der kan opstå kø ved indgangen.

- Udskyd derfor meget gerne dit besøg, hvis det er muligt. Opstår der kødannelse på Herstedvestervej bliver trafikken omdirigeret, er meldingen fra Albertslund.

Rødovre Genbrugsstation regner med kø og ventetid, når der åbnes tirsdag.

- Kør derfor kun på genbrugsstationen, hvis der er et uopsætteligt behov. Jo færre mennesker på genbrugsstationen, desto mindre er risikoen for smittespredning, er rådet fra Rødovre.

På Hvidovre Genbrugsplads indføres der en egentlig adgangsbegrænsning. Der må maksimalt være 10 cykler eller biler på pladsen samtidig.

Brøndby Kommune anbefaler, at man kun kører på genbrugsstationen, hvis der er et uopsætteligt behov. På grund af trafiksikkerheden vil det kun være muligt at komme ind på genbrugsstationen, når man kommer fra Brøndbyvester Boulevard. Venstresving fra Sydgårdsvej vil være forbudt.

Der er fortsat lukket for ordninger med døgnåbne genbrugsstationer, hvor der ikke er mandskab på pladsen. Det er blandt andet i Hvidovre og Glostrup.