Se billedserie Fysioterapeuterne Farzana Hasham og Abdul Ngwali fra Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar, besøgte fysio- og ergoterapeutisk afdeling på Hvidovre Hospital. Foto: Katrine Emilie Andersen Foto: Katrine Emilie Andersen

Hvidovre udvikler fysioterapien på Zanzibar

Vestegnen - 26. november 2017 kl. 07:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fælles stuegang for fysioterapeuter og læger; patienter der begynder genoptræningen samme dag som de er blevet opereret; stram struktur og planlægning af dagene på afdelingen.

Det er nogle af de ting, der sprang i øjnene på fysioterapeuterne Farzana Hasham og Abdul Ngwali fra Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar, da de besøgte fysio- og ergoterapeutisk afdeling på Hvidovre Hospital.

»Det der har gjort størst indtryk på mig er, hvor struktureret samarbejdet er mellem fysioterapeuter og læger her på hospitalet. De går på stuegang sammen og lægger en fælles behandlingsplan, hvor de bruger hinandens faglighed. På Zanzibar bruger vi fysioterapeuter meget tid på at tage med patienten til den ansvarlige læge, som så ofte ikke er ledig,« fortæller Farzana.

Farzana og Abdul er begge praktikere på hospitalet i Zanzibar, men sideløbende er de også undervisere på den nye fysioterapeutuddannelse på College of Health Science på Zanzibar. De otte dages besøg på Hvidovre Hospital har givet inspiration til begge funktioner:

»En anden ting vi vil tage med hjem er den måde, man bruger case-studier i undervisningen af de studerende. Vi kan se, hvor meget de danske fysioterapeut-studerende, der er i praktik på hospitalet, lærer når fysioterapeuter og læger gennemgår nogle af dagens patienter og forklarer om behandlingen,« siger Abdul.

Samarbejdet mellem Hvidovre Hospital og hospitalet i Zanzibar er en del af et større Danida-projekt, forklarer Jette Christensen, der er ledende terapeut i fysio- og ergoterapien på Hvidovre Hospital:

»Ambitionen med projektet er for det første, at Zanzibar kan få etableret en fysioterapeut-uddannelse, så de studerende ikke længere behøver blive uddannet langt væk. For det andet er projektet med til at sikre flere fysioterapeuter på Zanzibar; de første 20 uddannede fysioterapeuter er netop blevet udklækket.«

Netop flere fysioterapeuter er hårdt tiltrængt på Zanzibar, forklarer Abdul:

»På hospitalet i Zanzibar er vi i øjeblikket kun 3-4 fysioterapeuter til cirka 50 ambulante patienter og 20 indlagte patienter hver dag. Det er alt for mange til at give individuel behandling til alle. Derfor er gruppe-sessioner med 3-6 patienter en integreret måde at arbejde på for os. Det fungerer rigtig godt, og det vil vi blive ved med, men vi glæder os meget til, at de nyuddannede fysioterapeuter starter i afdelingen og andre steder på Zanzibar,« siger Farzana.

Hovedparten af patienterne i fysioterapien i Zanzibar lider ifølge Abdul og Farzana af lændesmerter på grund af hårdt fysisk arbejde og andre af eftervirkningerne af en hjerneblødning. Andre typiske diagnoser er klumpfod, brandskader, fødselsskader og kontrakturer efter fraktur.

»De fleste af vores patienter er enten børn eller voksne i 30erne og 40erne. Derfor er der rigtig meget at hente både individuelt og samfundsøkonomisk, hvis flere patienter kan blive helbredt og kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Det er et af de store perspektiver i projektet. Desuden kan den tidlige behandling af børn med fødselsskader ændre behandlingsbehovet for mange af børnene for resten af livet,« forklarer Jette Christensen.

Farzana og Abdul kæmper dog med, at fysioterapi er en forholdsvis ny profession i Tanzania og kun begrænset udbredt og kendt som behandlingsform på Zanzibar:

»Der findes ingen privatpraktiserende fysioterapeuter på Zanzibar. Hvis man lider af ondt i ryggen eller af bevægelsesproblemer, har man derfor kun to muligheder: Den lokale healer eller hospitalet. Mange vælger den lokale healer først, og det er en af grundene til at sygdommene er så fremskredne, når vi ser dem på hospitalet,« fortæller Abdul.

»Derfor er det også vigtigt, at vi begynder at arbejde endnu mere med forebyggelse. Det er et stort problem at folk først kommer til os, når de har så mange smerter eller store funktionsnedsættelser, at de er invaliderede. Her har vi lært meget af den aktive tilgang, der er til fysioterapeutfaget i Danmark. Både når det gælder forebyggelse, og når det gælder hurtig genoptræning. Men vi har brug for flere end 4 par hænder, for at kunne løfte den opgave,« afslutter Farzana.