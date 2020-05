Se billedserie Mens de fleste er blevet sendt hjem, har Martin Børgesen og hans kolleger fra Hofors vandforsyning kørt rundt i byen for at reparere brud på vandrørene og for at sikre, at alle stadig har rent vand i hanerne - her på Hedegårds Allé i Brøndby.

Send til din ven. X Artiklen: Hverdagens vandhelte rykker ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hverdagens vandhelte rykker ud

Vestegnen - 27. maj 2020 kl. 06:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens mange her i corona-tiden har arbejdet hjemmefra, har Hofors vandfolk været på farten ude på de mennesketomme veje og givet den en ekstra skalle for at sikre, at alle har haft vand i hanerne. Fx i Vesterled-kvarteret i Brøndby, hvor Martin Børgesen var på opgave forleden.

Han er vandledningsinspektør, og han rykker både ud for at løfte dæksler og dreje ventiler, når et vandrør pludselig sprænger, og for at gå rundt på villavejene med hørebøffer og lytteudstyr, på jagt efter utætte, hvislende rør i jorden, så de bliver opdaget, før de forurener drikkevandet.

Selv i en tid med Corona hængende over hovedet, rykker Martin Børgesen og hans kollegaer fra Hofor ud, når der er problemer med utætte rør og tomme haner. De har nemlig et arbejde, de af gode grunde ikke kan varetage bag skrivebordet på hjemmekontoret, hvor mange andre har indrettet deres arbejdsplads, siden landet lukkede ned. Derfor har Martin Børgesen og kollegaernes gule Hofor-hjelme stadig været at spotte i bybilledet, når der har været problemer med vandet rundt omkring.

Lytter til vandrør i Vesterled Blandt andet i Vesterled-kvarteret i Brøndby, hvor han i sidste uge tjekkede Hedegårds Allé for utætte vandrør - heldigvis uden at han fik mistænkelige rislende lyde i ørerne, mens han gik rundt med hørebøffer og lytteudstyr for at tjekke, om vandet flød stille og roligt gennem rørene nede i jorden.

- Hvis der er hul på et rør, kan du tydeligt høre, vandet pibler ud - og larmen fra en utæt brandhane buldrer løs en hel kilometer væk. Så handler det om at gribe hurtigt ind, hvis vi skal undgå vandspild og forurening af drikkevandet, forklarer han.

Hofor rykker ud Mens det meste af landet har været lukket ned på grund af Corona, har samfundet fået øjnene op for en ny type hverdagshelte - de, som rykker ud og passer deres job uden for matriklen, mens andre bliver hjemme. Det er blandt andet læger, sygeplejersker, sosu'er, renovationsfolk og vandinspektionsfolk - som Martin Børgesen og hans 29 kollegaer - der har fået omverdenens opmærksomhed, fordi de varetager vigtige funktioner, som sikrer, at samfundets funktioner kører videre.

Selv synes Martin Børgesen ikke, at det er noget at tale om:

- Jeg passer jo bare mit arbejde. Jeg kunne da godt have tænkt mig at få et par ekstra fridage til at spille Play Station med ungerne, men jeg kan slet ikke undvære mit arbejde - jeg kan godt lide den sociale kontakt med andre mennesker. Så jeg er glad for, at jeg har haft mulighed for at komme rundt i byen. Selvom gaderne har været tomme, har jeg mødt borgere og gravefolk der, hvor der har været problemer med vandet, siger han.

Arbejdet er dog ikke helt som før for Martin og kollegaerne, for myndighedernes retningslinjer skal overholdes. Der skal holdes afstand og sprittes af, og de faste onsdagsmøder hjemme på basen på Islevbro Vandværk i Rødovre har været aflyst de sidste to måneder.

- Kontakten med kollegaerne er det, jeg savner allermest - den giver mig ekstra arbejdsglæde i hverdagen. Selvom jeg her bag i vagtbilen har installeret en hyggelig kontorplads med køleskab og sodavand og det hele, ville jeg da hellere et smut forbi basen og drikke en kop kaffe. Det glæder jeg mig til, at vi engang igen får mulighed for, siger Martin Børgesen.