Hvidovre søger kandidater til et lokalt naturråd omkring hovedstaden. Naturrådet omfatter blandt andet Hvidovre, Rødovre og Brøndby.

Hvem vil tegne et grønt Danmarkskort

Vestegnen - 19. november 2017 kl. 09:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som en del af arbejdet med Grønt Danmarkskort, kan Hvidovres foreninger og organisationer nu indstille medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd, der skal hjælpe kommunerne med at udpege områder, der skal være en del af Grønt Danmarkskort - et overblik over sammenhængende natur.

»Vi vil gerne opfordre vores lokale organisationer og foreninger til at indstille medlemmer til naturrådet,« siger Hvidovres Kommunes vej- og parkchef, Michael Søndergaard Daugaard.

Han tilføjer, at det bliver et hurtigt arbejdende råd, som er færdigt allerede til sommer. Hvidovre indgår i et naturråd for Hvidovre, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, København, Rødovre og Tårnby. Der kan sidde op til 20 personer i rådet. Rådet skal nedsættes senest den 15. januar 2018, og rådets arbejde skal være afsluttet den 15. juli 2018

Lokalt er det foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål - og foreninger og organisationer, der har interesse for naturbeskyttelse, der kan indstille medlemmer til naturrådet. Desuden kan der indstilles medlemmer fra landsdækkende erhvervsorganisationer.

De lokale naturråd skal hjælpe kommunalbestyrelserne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Kortet skal give et overblik over sammenhængende natur og være hjælpeværktøj til at planlægge mere sammenhængende natur i og mellem kommuner.

Man kan sende en indstilling med kandidatens navn, adresse, mail og telefonnummer, samt organisation/forening til: miljø@taarnby.dk

Fristen for at indstille medlemmer er den 18. december.