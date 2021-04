Hvem skal være årets virksomhed?

- Det seneste år har været en svær tid for rigtigt mange af vores lokale virksomheder, og der er mange virksomheder, der fortjener at blive hyldet for den indsats, de har leveret. Det er en stor ære at vinde Rødovre Erhvervspris - og ikke mindst i det år, vi har været igennem, siger formanden for Rødovre Erhvervsråd og borgmester i Rødovre, Britt Jensen.