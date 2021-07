Hvem melder sig: Flere penge til oplevelser

For at kompensere byens børn og unge har Brøndby Kommunes Idræts- og Fritidsudvalg og Kulturudvalg besluttet at bruge 175.000 kr. til at skabe ekstra tilbud til dem over sommeren og frem til og med efterårsferien.

Børn har trukket stort læs

- Vores børn og unge har trukket et stort læs under pandemien og de fortjener, at de nu kommer ud og oplever noget og igen bliver en del af et fællesskab. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi bruger ekstra penge på at skabe flere oplevelser for dem, som de får glæde af i sommerferien og frem mod efterårsferien, siger Michael Buch-Barnes, formand for Idræts- og Fritidsudvalget, der sammen med sin kollega, formand for Kulturudvalget, Syed Bukhari, står bag den ekstra portion penge til området.