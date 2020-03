Hvem er du bag rattet?

Jyllands-Postens teateranmelder roser fx forestillingen for at være en "underholdende monolog om livet som bilist, stærkt sat på scenen af Frank Thiel" og kvitterer med fem stjerner, mens der er seks ud af seks mulige stjerner fra Scenekanten: "Aftenens forestilling har sat sine spor og baner vejen. Den giver sit publikum noget at tænke over, og det er virkelig dejligt."