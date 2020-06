Hvad sker der med affaldet?

Sidste år havde Vestforbrænding over 27.000 besøgende, og på en almindelig uge har man normalt besøg af omkring 30 skoleklasser. Det har Corona-krisen sat en midlertidig stopper for, og masser af skoleklasser og andre gæster har fået aflyst deres besøg.

- Vi er vant til at have gæster hver eneste dag og undervise i, hvordan man genanvender affald eller brænder det og laver energi. Derfor er det helt oplagt for os at finde nye måder at dele vores viden på, så skoler og andre interesserede alligevel kan blive klogere på, hvad vi laver. De kan endda få lov til at se steder, vi normalt ikke kan vise på en rundtur, siger formidlingschef Marie Louise Krogh-Nielsen