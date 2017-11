Politikommissær Flemming Kjærside roser forældrene for at reagere i sag om grooming.

Hvad har du lavet på Facebook og nettet i dag?

Vestegnen - 28. november 2017

Den »moderne« børnelokker er i dag at finde på nettet. Og forældrene skal være mindst lige så opmærksom på den digitale børnelokker, som på den fysiske.

En større sag om grooming på Vestegnen er netop blevet afsløret, fordi der var forældre, som blandede sig og reagerede. Og det giver ros fra politikommissær Flemming Kjærside, der er sektionsleder i Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3):

»Det er helt rigtigt, at man som forældre også interesserer sig for, hvem ens barn taler med på internettet - og at man reagerer med støtte og hjælp, hvis en groomer har været på spil,« siger politikommissær Flemming Kjærside, der har ti års erfaring i efterforskning af cyber-kriminalitet.

Grooming betyder, at en voksen ved at manipulere, opbygger et tillidsforhold til et barn eller en ung, typisk via de sociale medier eller andre online-platforme, med henblik på senere at begå overgreb mod barnet.

»Lige som man taler med sit barn om, hvordan det er gået i skolen og til fritidsaktiviteter, så er det vigtigt også at spørge til, hvordan det er gået på Facebook og på nettet. Det er vigtigt, at forældre har en god dialog med børn og unge om deres færden på de sociale medier og nettet,« tilføjer Flemming Kjærside.

Han vurderer, at fænomenet stiger, og at der er også er store mørketal.

»Det er min klare opfattelse, at grooming er i stigning, men vi kan ikke påpege det ét hundrede procent. Grooming eksisterer ikke i straffeloven, men hører ind under fx blufærdighedskrænkelser, trusler eller lignende, så det er ikke muligt at trække tal direkte om grooming,« oplyser politikommissær Flemming Kjærside.

Han tror også, at der er et antal sager, som aldrig anmeldes. Dels fordi ofrene føler skam og skyld over at være blevet snydt, dels fordi nogle slet ikke opdager, at de har været udsat for en groomer.

»Vi oplever i nogle tilfælde, at børnene og de unge først opdager det, når deres intime billeder bliver delt på nettet, eller når politiet banker på,« siger Flemming Kjærside.

I kølvandet på groomingsagen fra Vestegnen, som omfatter 39 børn og unge, har Rigspolitiet i samarbejde med en række organisationer sat gang i kampagnen #SigNej.

»Det drejer sig om forebyggelse. Om at forhindre, at børn og unge går i de fælder, der er på nettet. Det er jo slet ikke sådan, at man skal forbyde børn og unge at være på nettet - det er kommet for at blive og er rigtig godt til mange ting. Til gengæld skal børn og unge have en sund skepsis i deres færden på nettet,« understreger Flemming Kjærside.

»Forældre og andre voksne skal lære børn og unge til at være ansvarlige, når de færdes på nettet. De skal lære at være mistænksomme, og hvis de møder nogen eller noget, der er for godt til at være sandt, ja så er det nok heller ikke sandt. Børn og unge skal ikke gøre noget på nettet, som de ikke ville gøre ude i den fysiske verden. Det allervigtigste er, at forældrene snakker med deres børn og unge om det,« opfordrer Flemming Kjærside.

»En groomer er en slags digital børnelokker - han opsøger børn på nettet forklædt som barn eller en flink voksen og lokker dem til grænseoverskridende ting. Derfor er det vigtigt, at børn udvikler en naturlig skepsis over for nye, fremmede net-venner og siger nej til at sende intime fotos eller penge, men beder en voksen om hjælp eller afbryder forbindelsen,« siger psykolog Kuno Sørensen, Red Barnet.

I den aktuelle sag fra Vestegnen brugte gerningsmanden falske Facebook-profiler for at skabe kontakt.

Pigerne troede, de sendte fortrolige billeder til en flink, jævnaldrende dreng, og drengene troede de byttede fotos med en sød, ung pige.

»I virkeligheden sad en voksen mand og påvirkede og løj for de unge - og delte deres private billeder på kryds og tværs med andre børn og unge,« siger anklager Britt Hansen fra Vestegnens Politi.

Et grooming-forløb vil typisk foregå sådan, at den voksne søger efter børns personlige profiler på internettet eller følger med i kommunikationen i chatrooms på internettet med henblik på at finde mulige ofre. Der vil herefter blive etableret kontakt til et barn - ofte under dække af at være jævnaldrende med barnet, og den voksne vil i den forbindelse forsøge at fremstå som omsorgsfuld samt komme med tillidsskabende bemærkninger, for at barnet skal føle sig tryg.

Gradvist vil den voksne forsøge at skabe en (nær) følelsesmæssig relation baseret på fortrolighed og afhængighed, hvorpå den voksne vil begynde at afprøve relationens bæredygtighed, fx ved at fremsætte forskellige krav og ønsker, ligesom den voksne vil berøre seksuelle emner og afprøve barnets seksuelle grænser. Dette vil blandt andet kunne være i form af spørgsmål vedrørende barnets seksuelle erfaringer og udveksling af billeder med seksuelle motiver. Den voksne udnytter i den forbindelse, at børn ofte har behov for at tale om seksuelle emner, og at dette behov ikke altid kan opfyldes gennem familie og venner. Møder den voksne modstand fra barnet, vil den voksne ofte reagere med sårede følelser, trusler om at afbryde relationen til barnet eller ved på ny at bearbejde tillidsforholdet mellem den voksne og barnet.

Børns Vilkår oplever, at flere børn søger hjælp efter at være krænket seksuelt på internettet:

»Man skal aldrig tøve med at bede om hjælp. Vi holder oplæg om digitalt liv på skoler i hele landet og tilbyder rådgivning på BørneTelefonen og ForældreTelefonen, hvor børn og voksne kan hente professionel hjælp og støtte,« siger børnefaglig konsulent i Børns Vilkår, Charlotte Smerup.

Man kan ringe til BørneTelefonen på 116111 og til ForældreTelefonen på 35555559.

Der er disse gode råd til at undgå grooming:

- Stop kommunikationen.

- Lad være med at dele mere.

- Lad være med at betale noget.

- Dokumentér hændelsen med screendumps og gemte beskeder.

- Få hjælp og tal med nogen om det.

- Anmeld forbrydelsen.

Læs om grooming på politiets hjemmeside: www.politi.dk/da/borgerservice/signejtilgrooming/signejtilgrooming.htm

Red Barnets gode råd til børn og voksne om sikker chat: www.redbarnet.dk/sikkerchat

Børns Vilkårs hjælpelinjer: www.bornsvilkar.dk