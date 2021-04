Se billedserie Ellen Gregersen og Morten Kristiansen vandt en kreativ konkurrence på deres studie ved at bruge lyden af en bus, der åbner dørene i en Coca Cola-kampagne. PR-foto

Hvad har bus 1A og en cola til fælles?

Vestegnen - 09. april 2021 kl. 06:29 Kontakt redaktionen

Næste gang du ser linje 1A køre gennem Hvidovre, så læg mærke til lyden, når den standser. Hvis du får associationer til en Coca-Cola, der bliver åbnet, er du ikke helt gal på den.

To studerende har nemlig vundet en kreativ konkurrence og har fået muligheden for at føre deres idé ud i livet. Derfor kan man nu se en helt særlig udgave af bus 1A køre gennem Hvidovres gader.

Man skal forestille sig lyden af linje 1A, når den standser ved et stoppested - og så lyden af en Cola-Cola, der bliver åbnet. Så har man svaret på, hvad bussen og en Coca-Cola har tilfælles.

Tsshh, siger de begge!

For Ellen Gregersen og Morten Kristiansen, der er studerende på DMJX, Kreativ Kommunikation, var det ikke svært at koble de to lyde, da de deltog i en stor, kreativ konkurrence på deres studie.

Idéen gik rent ind hos juryen. Ud af 42 bidrag fra studerende valgte en jury de fem bedste, hvor Ellen og Mortens idé endte med at løbe af sted med førstepladsen.

Ikonisk lyd

Efterfølgende valgte Coca-Cola at realisere idéen, og derfor kan man i disse dage opleve det den helt særlige Coca-Cola bus på linje 1A.

- Bremselyden fra bybusserne hører man hele tiden, når man bevæger sig rundt, og alle kender lyden af en Coca-Cola, der bliver åbnet. Tsshh-lydene er nærmest identiske. Det gav os idéen til at koble de to lyde sammen og skabe en særlig Coca-Cola bus. Det er kun, fordi lyden af en Coca-Cola er så ikonisk, at man kan få folk til at tænke på sodavand, når man hører bremsen på bybussen, fortæller Ellen, som sammen med Morten er utrolig stolte af, at deres idé nu er blevet til virkelighed.

- Vi blev meget glade for at vinde konkurrencen. Det er i sig selv stort, fordi vi kæmper med mange super kreative studerende. Det er en benhård konkurrence, og vi har brugt mange timer på at komme frem til den helt rigtige bus. Men selvom man vinder, er der ingen garanti for, at det brand, man arbejder med, vil arbejde videre med idéen. At Coca-Cola sagde ja til at realisere vores idé er helt uvirkeligt. Det er en vild oplevelse at se vores idé køre gennem byen.