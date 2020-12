Huspriserne går kun én vej - opad

- Priserne på huse har aldrig været højere, efter boligmarkedet har været igennem et helt særligt 2020, hvor boligpriserne har trodset alle forudsigelser om et svært coronaår. Prisstigningerne kommer som følge af mange handler og det aktuelt lave udbud, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

De nye tal fra Boligsidens markedsindeks viser desuden, at tendensen på markedet for ejerlejligheder er den samme som på husmarkedet. Priserne er steget til et rekordhøjt niveau for sjette måned i træk.