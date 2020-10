Huspriserne er godt på vej til topniveauet før finanskrisen. Foto: Martin Sørensen

Huspriser på vej mod toppen

Vestegnen - 17. oktober 2020 kl. 09:14 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

I de fleste kommuner på Vestegnen er huspriserne nu højere, end da priserne toppede før finanskrisen. Særligt i Hvidovre og Rødovre har huspriserne fået et markant comeback.

Hvis man indregner inflationen, så er det dog kun få i få kommuner, at priserne er helt tilbage på samme niveau, som før finanskrisen. Coronakrisen har til gengæld ikke ført til et generelt prisfald på boligmarkedet.

- Det understreger pointen om, at finanskrisen var en afgrundsdyb krise, som havde enorme konsekvenser for boligmarkedet og for den enkelte boligejers økonomi. Og det viser, at det i virkeligheden er helt utidigt at sammenligne finanskrise og coronakrise. Ja, måske skal vi der beskæftiger os med boligmarkedet holde helt op med at kalde det coronakrise, foreslår Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk

Hun konstaterer, at coronaepidemien ikke har skabt krise på boligmarkedet, som faktisk bevæger sig i den rigtige retning.

Forsinket effekt Boligsiden.dk har undersøgt, hvordan det er gået med den gennemsnitlige kvadratmeterprisen, fra den toppede lige før finanskrisen, og frem til august i år.

På Vestegnen er billedet, at husejerne i alle kommuner undtagen Ishøj, nu ligger over topniveauet fra før finanskrisen, når inflationen ikke er indregnet.

Og at der er gået særlig stærkt i Hvidovre og Rødovre, i forhold til nabokommunerne Brøndby og Glostrup, er der en forklaring på:

Her er huspriserne på Vestegnen Tallene her viser for hver enkelt kommune, hvad kvadratmeterprisen på huse var, da den toppede i perioden 2005-2011 - altså før finanskrisen satte ind. Perioden er valgt, fordi pristoppen kom forskelligt i de enkelte kommuner - på Vestegnen typisk i 2006 og 2007. Desuden er der tal for de gennemsnitlige kvadratmeterpriser i august 2020, og forskellen i procent.

Rødovre: 24.726 / 30.182 / + 22 %

Hvidovre: 24.195 / 29.559 / + 22 %

Vallensbæk: 25.441 / 27.942 / + 10 %

Glostrup: 24.218 / 25.557 / + 6 %

Høje-Taastrup: 21.260 / 22.068 / + 4 %

Albertslund: 21.372 / 21.891 / + 2 %

Brøndby: 24.701 / 25.170 / + 2 %

Ishøj: 21.913 / 21.376 / - 3 %

- I store træk kan vi konkludere, at jo tættere en kommune ligger på København, jo mere er priserne steget. Det gælder også i Rødovre og Hvidovre, hvor priserne er højere nu end før finanskrisen - også når vi regulerer for inflation. Her er man stadig i nogenlunde cykelafstand til byen, og skal man cykle til København hver dag fra Brøndby eller Glostrup, skal man som minimum have en god cykel. Det kan være, at den acceptable afstand for cyklister ligger lige omkring grænsen mellem de her kommuner. Og det smitter af på boligpriserne, forklarer Birgit Daetz.

- De fire kommuner havde nogenlunde samme priser, da de var på toppen før finanskrisen, og der har Brøndby og Glostrup været længere om at nå op på det niveau igen. Men vi ved også, at når priserne stiger meget i kommunerne lige uden for København, så smitter det af på områderne i næste række med lidt forsinket effekt, tilføjer kommunikationsdirektøren hos Boligsiden.dk.

Birgit Daetz påpeger, at salgstallene i øjeblikket stiger, og at det har en afsmittende effekt på priser.

- Derfor vil vi også de kommende år se, at priserne i flere kommuner rykker fra toppen fra før finanskrisen - også når der er renset for inflation. Det gælder også selv om vi lige nu lever med corona og de skvulp, det fortsat kan risikere at give boligmarkedet, siger Birgit Daetz.