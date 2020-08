Husker du? Superstjerne gav koncert

Corona-situationen har vendt op og ned på mange ting, og festivaler og andre sommerarrangementer landet over er aflyst.

Det gælder også Glostrup Festival, der er en gratis festival.

- På Glostrup Kommunes kommunalbestyrelsesmøde 15. april 2020 blev det besluttet, at Glostrup Festival 2020 bliver aflyst. Det sker selvfølgelig på baggrund af regeringens beslutning om at forbyde større forsamlinger – herunder festivaler – frem til og med august 2020. Da Glostrup Festival i forvejen ligger sent på sæsonen, vurderes det, at en udsættelse til endnu senere på året – bl.a. pga. fare for meget dårligt vejr – ikke er hensigtsmæssigt. Vi forventer at vende stærkt tilbage med masser af god musik, hygge og fællesskab den sidste lørdag i august 2021, skriver Glostrup Festival på sin hjemmesiden.