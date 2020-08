Husker du: Sådan fupper du en snyder

Tove fra Albertslund har læst Regionalavisen Vestegnens artikel om fup-opkald på www.sn.dk/vestegnen - og hun giver gode råd til, hvordan man kan slippe for fupmagerne - og more sig samtidig. Her er Toves beretning:

Så kom jeg til at tænke på, at mens de talte med mig, kunne de ikke stjæle fra andre. Nu taler jeg venligt til dem, lader som om jeg tror på dem, fortæller at min computer er meget gammel og længe om at varme op, men de vil gerne vente. Så lægger jeg telefonen og læser avis indtil råbene: »Ma-am, ma-am« lyder så hjerteskærende, at jeg frygter, at de er ved at give op. Det varer som regel 10 minutter. Jeg tager nu telefonen og siger, at computeren er klar.

Nu begynder en samtale, der har fået mig til at forstå, hvor sjovt det må være, at være stand-up komiker: De skal have mig til, at give dem adgang til min computer og jeg har svært ved at høre, at forstå engelsk, at forstå i det hele taget og bare at finde controlknappen : »Sådan én er der ikke på min computer, nåh, skal jeg trykke ctrl, det har jeg gjort, nej der sker ingenting, ja c t r l - jeg har trykket på dem alle fire«.

Sådan fortsætter samtalen længe. I begyndelsen varede samtalerne 20-25 minutter, men jeg bliver stadigt bedre og bedre til det. Min rekord er i øjeblikket 47 minutter. Jeg slutter med at fortælle dem, at jeg ved at de er kriminelle, at min computer ikke er tændt og at jeg bevidst har spildt så og så mange minutter af deres tid.

Deres reaktion tyder på, at jeg har ødelagt deres dag - desværre er det den eneste straf de får. Politiet vil ikke tage imod min anmeldelse fordi de intet kan gøre, selv om jeg et par gange har lokket dem til ringe fra deres egen telefon, ved at sige, at forbindelsen var dårlig, så jeg har to af deres telefonnumre skrevet op.

Selvfølgelig bruger jeg også min egen tid på det, men som pensionist har jeg jo tid. Jeg har tidligere været involveret i en del frivilligt arbejde og betragter min indsats som et stykke frivilligt arbejde til gavn for svindlernes potentielle ofre. Hvis alle vi, der ikke har gået i flinkeskole, holder dem beskæftiget længst muligt, beskytter vi vores medborgere og gør de kriminelles arbejde rigtigt frustrerende.