Husker du?: I dag skulle kæmpe kræmmermarked starte

Vestegnens Kræmmermarked skulle have foregået fra fredag den 14. august til søndag den 16. august, men nu må vi nøjes med enten at mindes tidligere markeder gennem billedserien her på siden, eller glæde os til næste år, hvor markedet efter planen er tilbage fredag, lørdag og søndag i uge 33.

Da det i april måned stod klart for arrangøren Lions Club i Ishøj, at den 32. sæson af kræmmermarkedet ikke ville blive til noget, var folkene bag naturligvis noget ærgerlige:

Aflysningen kommer ikke til at have nogen økonomiske konsekvenser for Lions, men de kommer ikke til at kunne uddele de omkring 200.000 kroner, der hvert år er i overskud fra markedet.