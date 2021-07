Se billedserie Tina og Poul Riboe driver butikken sammen og har gjort det i 12 år. Før var det Pouls forældre, der ejede den. Foto: Pernille Rohde

Husk fisketegnet og nyd naturen

Vestegnen - 24. juli 2021 kl. 06:48 Af Pernille Rohde

- Hvis du var kommet sidste år, havde jeg slet ikke haft tid til at tale med dig, siger Poul Riboe, som er indehaver af Hvidovre Sport på Hvidovrevej. Og når der var så travlt i butikken sidste år, skyldes det, at Corona medførte, at rigtig mange især mænd, men også kvinder, fik lyst til at komme ud i naturen og forsøge sig som lystfiskere.

- Endelig havde de masser af tid til at gøre det, de måske længe havde gået at tænkt på. Vi mærkede en kæmpe tilstrømning, siger Poul Riboe.

Men også i år er der meget travlt i butikken. Særligt mænd og familier strømmer til for at købe grej til lystfiskeri. Nogen er rutinerede og skal have noget helt særligt, mens andre er nybegyndere. Og kunderne kommer fra hele Sjælland.

Og i butikken kan man håndtere begge dele.

Få et fisketegn - Det første man skal gøre, hvis man vil begynde at fiske og er mellem 18 og endnu ikke har nået folkepensionsalderen, er at løse fisketegn. Det gør man på fisketegn.dk., fortæller Poul Riboe.

- Vi har ofte kunder, der har arvet noget fiskeudstyr fra et familiemedlem og kommer, fordi de har fået lyst til selv at prøve at fiske og vil have hjælp til, hvad de skal bruge. Vi har også nye kunder der kommer, fordi de har købt noget udstyr i et supermarked, som de ikke kan få til at virke. Måske er stangen for blød eller eller lignende. Og vi tager gerne en sludder med kunderne.Alle ansatte her fisker selv, så vi har en vis erfaring, siger Poul Riboe.

Hvidovre Sport er et populært mødested for de fiskeglade. Foto: Pernille Rohde

Vokset op i butikken Selv har han fisket siden barndommen og er nærmest vokset op i butikken. - Det var Børge Post, der åbnede den i 1963 og i 1983 solgte han den til mine forældre, så jeg er kommet her siden jeg var helt ung og fik også et job her efter skole, fortæller Poul Riboe.

Pouls far Allan Riboe tog ham tit med ud at fiske, så det er helt liv Poul, der i dag er 55 år har haft med lystfiskeri. For 12 år siden overtog han selv butikken efter sine forældre.

Fiskeri er der dog stadig tid til.

Fisker med Tina - Jeg tager stadigvæk ud og fisker og min kone Tina, som også arbejder i butikken, er ofte med. Det er skønt at være ude og en god undskyldning for at komme ud i naturen, siger Poul.

Han fisker gerne både ved de danske kyster, i søer og åer. Men han har også fisket langt mere eksotiske steder.

- Den største fisk jeg har fanget, var en sejlfisk på godt 30 kilo, som jeg fangede i Mexico, fortæller Poul Riboe.

Gode fiskesteder Man behøver dog ikke at tage ret langt væk for at få gode fiskeoplevelser, hvis man bor i Hvidovre:

- Avedøre Holme er et fint sted at fiske. Men også Store Vejleå i Ishøj og området under motorvejsbroen til Amager er rigtig gode steder at tage hen, siger Poul Riboe.

Hvis man gerne vil lidt længere væk, kan man deltage i nogle af de ture, Hvidovre Sport tilbyder.

- Vi arrangerer mange ture. Blandt andet til Norge, men også ture fra Københavns Havn, hvor man kan fange torsk eller til Helsingør, hvor man kan fiske efter fladfisk, fortæller Poul Riboe.

Anbefaling: Bog om at fiske Hvis man har lyst til at springe ud i livet som lystfisker, eller er øvet, men gerne vil vide mere, anbefaler Poul Riboe bogen 'Fang flere fisk - em guide til lystfiskere', som er udgivet af Danmarks Sportsfiskerforbund og kan fås gratis i Hvidovre Sport. Normalt koster bogen 99 kr.