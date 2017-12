Hus til overpris

Flere og flere køber hus til en pris, der ligger over udbudsprisen.

Vestegnen - 10. december 2017 kl. 12:43 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved flere og flere hushandler er der mere end én køber på banen - og det kan betyde en salgspris, der ligger over udbudsprisen. Rødovre er i top.

I Rødovre har 12,1 procent af huskøberne købt til en pris, der lå over udbudsprisen. Dermed ligger Rødovre i top både i Søndagsavisen Vestegnens område og på landsplan.

Det viser en analyse, som ejendomsmæglerkæden Home har udarbejdet på baggrund af tal fra Boligsiden.dk

Der er ofte fokus på afslag i prisen, når der handles huse. Det sker dog i stadig flere hushandler, at køberen er villig til at betale mere end udbudsprisen. Årsagen er, at der er flere købere til den samme bolig. Mens det for bare fire-fem år siden var relativt sjældent, så sker det jævnligt i dag, at der er flere købere til samme bolig.

»I den situation vælger nogle at byde lidt over prisen, for at ejeren skal vælge at sælge til dem,« siger relationschef i Home, Mads Ellegaard.

Mads Ellegaard fra Home vurderer, at flere boligkøbere har meldt sig på banen, fordi beskæftigelsen stadig er i fremgang, og samtidig er renten ekstremt lav, så det er billigt at få finansieret et boligkøb.

»Der er stigende optimisme, og det betyder, at flere sætter handling bag planerne om at købe bolig,« forklarer han.

Ofte er det relativt små overbud, der er på bordet, når køberne vil have sælgers fulde opmærksomhed. Overbuddene ligger typisk omkring 40-80.000 kroner i snit, viser tallene fra Boligsiden.dk.

Selv om en køber byder mere for boligen, er det ingen garanti for en handel. Det kan godt være, at sælger vægter noget andet højere - eksempelvis hvis man kan overtage boligen hurtigt eller kan vente med at overtage, forklarer Home.

Mens Rødovre altså topper listen, så er andre kommuner i Søndagsavisen Vestegnens område rigtig godt med. Det gælder blandt andet Hvidovre. Til gengæld ligger andelen af huskøbere, der har købt til mere end udbudsprisen, lavest i Vallensbæk.

Tallene tager udgangspunkt i den senest udbudte pris. Det betyder, at der både kan være tale om handler, hvor huset aldrig er sat ned, og huse, der er sat ned i pris, men bliver solgt over denne pris.

Køb til mere end udbudsprisen Tallene viser - kommune for kommune - andelen af huskøbere, der har købt til mere end udbudsprisen. Tallene er opgjort ultimo november.

Rødovre: 12,1 %

Hvidovre: 10,9 %

Brøndby: 7,1 %

Solrød: 7,1 %

Albertslund: 6,5 %

Høje-Taastrup: 6,1 %

Greve: 5,9 %

Ishøj: 5,2 %

Glostrup: 4,7 %

Vallensbæk: 2,9 %

Landsgennemsnit: 4,4 %