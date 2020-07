Vestegnens Politi vil gerne oplysninger i forbindelse med et indbrud i Brøndby.

Hus gennemrodet: Politiet søger oplysninger

Torsdag den 23. juli klokken 18.56 modtog Vestegnens Politi anmeldelse om indbrud i et hus på Hørmarksvej i Brøndby. Politipatruljen, der blev sendt til stedet, kunne konstatere at huset var gennemrodet og at der blandt andet var stjålet smykker og elektronik.