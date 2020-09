Hurtige busser for en milliard

Der er tale om et allerførste skridt mod en BRT-løsning på den strækning, som i dag betjenes af buslinje 200S. BRT betyder Bus Rapid Transit, og det er en løsning, hvor busserne kører i deres helt egen bane, og dermed ikke er påvirket af trængsel på vejene. Det betyder, at busserne kommer frem til tiden, og at rejsetiden bliver kortere for passagererne. Desuden er stationer og busser i en højere standard og med mere komfort.