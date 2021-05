Hun skal få kunsten ud til flere

Hun kommer fra en stilling som mediechef hos Aller Media, hvor hun også har været chefredaktør for modemagasinet IN, og så har hun i en årrække haft eget PR-bureau.

- Ansættelsen af Anne Axholm som ny kommunikationschef ligger helt i tråd med Arkens vision om at sætte den besøgende i centrum og at løfte indsatsen for at få kunsten ud til endnu flere.