Hun maler mens patienterne vågner

Vestegnen - 03. april 2019 kl. 08:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På den dagkirurgiske afdeling på Hvidovre Hospital spiller man musik, går på farvede gulve og forsøger i det hele taget at være lidt anderledes. I denne uge søsætter ledelsen på afdelingen, Billy Bjarne Kristensen, som er ledende overlæge, og Susi Thorup, som er ledende oversygeplejerske, endnu et projekt, som skal gøre det bedre at være både patient og medarbejder på afdelingen.

Han har allieret sig med kunstner Lena Heegard, som skal male et vægmaleri på 34 meter i afdelingens opvågningsstue - henover hovederne på patienterne, mens de ligger der.

- Forestil dig at vågne op i et rum, hvor det hele bare er hvidt og upersonligt. Det er ikke særligt inspirerende. Men med det nye vægmaleri kommer der noget hyggeligt at kigge på, som gør det hele lidt mindre gråt og kedeligt, fortæller Billy Bjarne Kristensen.

Vægmaleriet på afdelingen bliver Hvidovre Hospitals længste, og Lena Heegards tredje store projekt på hospitalet. Tidligere har hun malet på både børne- og ungeafdelingen og hospitalets centraloperation. Her går vægmalerierne fra gulv til loft, men det nye bliver en bred frise langs loftet.

De fire årstider skal skabe pusterum

Det gennemgående tema i den lange frise langs loftet bliver de fire årstider, som i et spændingsfelt mellem virkelighed og fantasi skal skabe et pusterum for patienterne, hvor de kan få ro fra tankerne og hvile deres øjne på noget andet end hospitalsudstyr.

- Jeg vil gerne fortælle en historie om kærlighed og samhørighed. Noget der er venligt og appellerende. En helt enkel historie. Jeg har en stor bunke råskitser over, hvad der skal være på væggene, men intet er fast besluttet før jeg står med penslen i hånden og lader den ramme væggen. Det er lidt ligesom et puslespil, hvor skitserne er brikkerne og væggen er bordet det hele samles på. Og så tager jeg gerne imod input, fortæller Lena Heegard.

Og netop derfor mener Billy Bjarne Kristensen også, at hun er den helt rigtige til opgaven:

- Hvis patienter eller personalet har en god idé griber hun den ofte og gør plads til den på væggen. Og på den måde formår hun at gøre maleriet mere personligt og levende. Og netop det er utroligt vigtig på en afdeling som vores.

Side om side med patienter og personale

Den 34 meter lange frise forventes færdig til sommer, og Lena Heegard kommer derfor de næste mange måneder til at have sin gang på afdelingen, hvor hun vil rykke rundt mellem opvågningssengene.

- Hvis der er behov for ro, trækker jeg mig tilbage, og hvis det hele kører, maler jeg bare derudaf. Derfor afhænger den præcise dato for, hvornår jeg er færdig også af, hvordan hele projektet skrider frem, fortæller Lena Heegard.

Billy Bjarne Kristensen supplerer:

- Jeg forventer, at processen bliver rigtig sjov - især for personalet, der kommer til at kunne følge med i udviklingen.

Billy Bjarne Kristensen understreger, at der ikke er nogen grund til bekymring over, at arbejdet foregår, mens der er patienter og personale:

- Der er ingen sundhedsskadelige stoffer i malingen, og frisen vil også blive lakeret til sidst, så den er nem at vaske af. Og vi ved, at omgivelserne betyder rigtig meget for patienternes ve og vel, så det er kun positivt, at der kommer lidt liv på afdelingen.