Huen på og så tilbage på fodboldbanen

Vestegnen - 06. juni 2019

U21 landsholdsspilleren Joachim Andersen blev student på Albertslund Gymnasium. Uddannelsen er foregået online.

- Det har været det hele værd.

Sådan opsummerede Joachim Andersen det fem år lange forløb, som tirsdag formiddag den 4. juni resulterede i, at søster Josephine kunne sætte studenterhuen på hovedet af en tydeligt lettet Joachim.

Der var dog ikke meget tid til at feste i. Joachim Andersen skulle hurtigt tilbage til landsholdslejren, hvor U21 fodboldlandsholdet forbereder sig til den kommende EM-slutrunde i Italien, så det blev kun til lidt mad sammen med familie og venner.

Joachim Andersen er blevet kaldt et af Europas største forsvarstalenter. Han har fået hele sin fodboldopdragelse i Greve Fodbold, hvor han startede med at spille som fire-årig. Talentet var i dén grad til at få øje på, og som 13-årig sagde han farvel til Greve, og efter nogle år i talentafdelingerne i henholdsvis FCK og FC Midtjylland, kom han i 2013 til hollandske FC Twente. I august 2017 skiftede han til den italienske Serie A-klub Sampdoria, hvor han har etableret sig som stamspiller.

Han har også været fast mand på forskellige ungdomslandshold, og er altså nu i U21-truppen, som senere i juni skal spille om EM.

Uddannelsen taget online Selv om Joachim Andersen allerede som helt ung var i gang med en succesrig fodboldkarriere, så ville forældrene gerne have, at Joachim fik en uddannelse at »falde tilbage på«, hvis noget gik galt. De forskellige muligheder blev undersøgt, og det endte med en gymnasieuddannelse online.

Rektor på Albertslund Gymnasium, Trine Ladekarl Nellemann har været primus motor for online-uddannelsen, som har opbakning fra både Team Danmark og Undervisningsministeriet.

- Flere og flere af de unge idrætstalenter rejser til udlandet i en tidlig alder, og med vores online-forløb, kan vi sikre, at de kan tage en uddannelse uden at gå på kompromis med deres sportslige ambitioner, siger hun. Trine Ladekarl Nellemann havde selv Joachim Andersen til eksamen i det sidste fag, og hun er vildt stolt over, at det lykkedes Joachim at kombinere en hhx-studentereksamen med fodbold på højeste niveau.

Joachim Andersens forløb frem mod studenterhuen har taget fem år. Og det har været hårdt.

- Når det hele sker online, så kræver det selvdisciplin, fortæller Joachim Andersen.

Der har været tidspunkter, hvor han har tænkt på at droppe uddannelsen og bare spille fodbold, men både hans mor og far og gymnasiet har støttet og presset.

- Det har været en lang god kamp, konstaterer Joachims mor, Marianne Andersen.

Kobler af fra fodbolden Og efter at have overstået den sidste eksamen i international økonomi, hvor karakteren blev 4, var Joachim rigtig glad.

Mens han stod uden for eksamenslokalet og ventede på sin karakter, var han ikke bleg for at indrømme, at han var nervøs.

- Jeg er altså lidt på udebane her. Jeg ville hellere spille en halvleg,

Da det hele var overstået, var han ikke i tvivl.

- Det har været det hele værd. Det er dejligt at have fået en uddannelse i hus. Selv om det har været hårdt, så tror jeg også uddannelsen har givet mig en masse på det menneskelige plan. Det har også betydet, at jeg har haft noget andet at forholde mig til end bare fodbolden. Jeg har kunne koble af fra fodbolden, når jeg skulle læse og lave opgaver, fortæller Joachim Andersen.

Hvad hans karaktergennemsnit ender med at blive, har han ikke helt styr på lige nu, blandt andet fordi der endnu mangler enkelte eksamenskarakterer.

Joachim Andersen har ingen planer om at gå i gang med yderligere uddannelse.

- Nu handler det kun om fodbold.