Hr. Skægs store skoleshow

Hr. Skægs gode ven Vinter har aldrig gået i skole og alligevel påstår han, at han ved alt, hvad der er værd at vide. Det tror Hr. Skæg ikke på. Med bogstaver, tal, Danmarks klogeste børn og en masse sange går Hr. Skæg i gang med at undersøge om det virkelig ER spild af tid at gå i skole og om man overhovedet kan vide alt, hvad der er værd at vide. Efter showet er der mulighed for at møde Hr. Skæg så han kan besvime af glæde over hvor klog man er.